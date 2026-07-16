DRAMATIČNI PRIZORI U HRVATSKOJ: LJudi sa nevericom posmatrali šta se dešava, priroda pokazala silu (VIDEO)

U SREDU uveče jako nevreme zahvatilo je otvoreno more severnog i dela srednjeg Jadrana, piše Dalmacija Danas. Sistem grmljavinskih oblaka još se popodne razvio nad severnom Italijom gde je bilo jakog nevremena s gradom veličine do 8 centimetara.

Foto: Printskrin/Instagram/dalmacijadanas/ Fejsbuk Bibinjska udruga mladih

Spomenuto nevreme ušlo je u večernjim satima nad more severnog i dela srednjeg Jadrana.

Kako navodi pomenuti portal, sreća je s ovim sistemom da se njegova najveća snaga istrošila nad otvorenom morem, ali je ipak bilo opasnih situacija. Kako navode, na krajnjem jugu Istre meteo stanica DHMZ-a izmerila je udar od 30 m/s, a na Lošinju 32 m/s, što je bio korak do orkanskih udara.

U isto vreme olujnih udara bilo je na celom zadarskom arhipelagu. Deset intervencija zbog pada grada i stabala imali su zadarski vatrogasci, a jedna jedrilica se, navode, prevrnula na samoj rivi.

Na mnogim područjima severnog i posebno srednjeg Jadrana zabeležena je pojava naglih promena nivoa mora.

Fenomen poznat kao šćiga, odnosno seš (pojava naglog oscilovanja nivoa mora, pri čemu se more naizmenično podiže i spušta bez plime i oseke kao glavnog uzroka), pojavio se duž hrvatske obale - od Istre do srednjodalmatinskih ostrva.

More se najpre izlilo na rivu u Puli, a ista pojava zabeležena je i na nižim delovima obale u Zadru.

Oko 23 sata izražena plima preko 30 centimetara mora pogodila je Stari Grad, da bi se potom more naglo spustilo oko 60 centimetara ispod normalnog nivoa, pa su čamci ostali na suvom.

- Na donjem delu rive more se bilo diglo oko 30 centimetara, a na donjem desetak. Najviše su bili iznenađeni turisti koji ovu pojavu verovatno prvi put vide. More je nekim bilo do kolena i bežali su od navale mora. Usledila je oseka pa su brodovi dodirivali morsko dno. Svakako vrlo zanimljivo za srce leta - poručio je svedok s Hvara za Dalmacija Danas.

Portal napominje i da se ova pojava poslednjih petnaestak godina takođe naziva cunami i uslovljena je mikro promenama vazdušnog pritiska koji izazivaju oscilacije u nivou mora koje se najviše osete u izduženim i plitkim uvalama, posebno ako su okrenute prema smeru dolaska talasa, kao što je to slučaj u Starom Gradu.

Za četvrtak je DHMZ izdao žuto upozorenje za čitavu Hrvatsku osim delova srednje i južne Dalmacije.

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