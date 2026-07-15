UZ POČASTI I VAŽNI SUSRETI: Predsednik sumirao utiske sa tradicionalnog obeležavanja nacionalnog praznika Francuske

LEPO je bilo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi u Parizu povodom nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. Predsednik Francuske Emanuel Makron pokazao je izuzetnu podršku i poštovanje prema Srbiji. Srbija nije učestvovala sa svojim vojnim ešelonom, jer nije deo ni Koalicije voljnih, koja se zalaže za robusnu podršku Ukrajini, niti EU i NATO.

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Ovo je juče iz Pariza poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je bio počasni gost na vojnoj paradi.

Dodao je da je posetu iskoristio da razgovara sa predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom, premijerom Grčke Kirijakosom Micotakisom, turskim ministrom inostranih poslova Hakanom Fidanom, kao i sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, sa kojim je iz prvog reda pratio defile.

- Dodatno sam razgovarao sa, rekao bih, još nekim veoma važnim ljudima, ponovo sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom. Kratko sam razmenio mišljenja o različitim pitanjima sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim - rekao je Vučić.

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Na pitanje da prokomentariše navode da se nije našao na fotografiji svih zvaničnikakoji su bili u Parizu i da je, navodno, izolovan, Vučić je rekao:

- Nisam bio na skupu Koalicije voljnih zato što nisam prihvatio da Srbija bude deo toga. Da jesam, bio bih verovatno odmah uz Makrona, Starmera, koji su to osnovali, Merca, i to bi im bila valjda najvažnija slika koju bi pokazali.

Sa Amerikancima o ruskom gasu POVOdOM najavljenih tarifa Sad od čak 500 odsto za zemlje koje uvoze ruski gas i naftu, Vučić je rekao da to nisu dobre vesti, s obzirom na to da Srbija uvozi gas iz rusije, ali da se nada će naša zemlja u okviru strateškog dijaloga sa Sad pokušati ta pitanja da reši na drugačiji način. dodao je da su veoma loše vesti nastavak sukoba u Ormuskom moreuzu, takođe i pojačavanje sukoba u Ukrajini. Ocenio je i da se raspao dogovor iz enkoridža između američkog i ruskog predsednika donalda Trampa i Vladimira Putina i konstatovao da kreću sve žešće mere protiv rusije. - To rade i amerikanci i evropljani, verujem da to u budućnosti može da dovede do dodatne eskalacije, pre nego što na bilo koji način dođe do deeskalacije sukoba.

Istakao je da vodi politiku vojne neutralnosti koju je obećao svom narodu i istakao da ne želi da Srbiju uvlači u sukobe

- Hoću da sačuvam mir i stabilnost u Srbiji. Nekada to nije lako, nekada vas svi gledaju kao trinaesto prase, nekad se osećate vrlo loše. I sve to morate da istrpite i morate da znate zašto trpite, a to radite zbog svoje Srbije, jer ništa važnije na svetu ne postoji od nje - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, da on želi da Srbija bude deo NATO, primili bi nas odmah, ali je ukazao da Srbija želi da bude vojno neutralna:

- Hoćemo li tu politiku ili hoćemo da sami čuvamo svoje nebo? Da, imamo odličnu saradnju sa Kforom, sa NATO. Moramo da čuvamo mir i stabilnost, unapređivaćemo tu saradnju. Ali, hoćemo li da budemo vojno neutralni ili ne? Da, hoćemo, i to je naš izbor.

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Vučić je rekao da najavljeni strateški dijalog sa SAD, koji počinje u petak, predstavlja važan podstrek za Srbiju i korak napred u odnosima dveju zemalja.

- Ima tu mnogo važnih i ne uvek lakih i jednostavnih pitanja za nas, da ljudi ne misle da je to pesma, ali je to veoma važan podsticaj, značajan podstrek koji govori o nekim promenama koje su se dogodile u svetu, a koje se događaju ne samo na globalnoj sceni, već i u regionu - rekao je Vučić.

Vučića su juče na Trgu Konkord dočekali predsednik vlade Francuske Sebastijan Lekorni, ministar za Evropu i spoljne poslove Žan-Noel Baro, ministarka oružanih snaga Katrin Votran, ministar ekonomije, finansija i industrijskog, energetskog i digitalnog suvereniteta Rolan Leskir i supruga predsednika Francuske Brižit Makron.

Foto: Novosti

Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Vučić je na svečanosti jedini predstavljao zemlju koja nije član NATO, ni EU, ni Koalicije voljnih. Paradi je prisustvovao veliki broj međunarodnih zvaničnika, šefova država i vlada.

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