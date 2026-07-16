ZAGREB U ZAMCI SVAĐA: Hrvati umorni od stalnih prepucavanja predsednika Milanovića i premijera Plenkovića

POSLE poslednje turbo-svađe između hrvatskog predsednika i premijera oko odlaska vojnika u Pariz na ceremoniju 14. jula, hrvatska javnost negoduje zbog stalnog prepucavanja Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića.

Foto: Stipe Majic/AFP/Profimedia

Na kraju svađe u Pariz nisu išli vojnici, jer im je šef države to zabranio, ali otišli su policijski specijalci, po naredbi premijera.

Hrvatima su preko glave dugogodišnje svađe koje su se svele na nivo rasprava u kafanama, dok ljude muče problemi sa inflacijom, padom poljoprivredne proizvodnje, mizernim penzijama i svime što znači život, u odnosu na vežbanje mišića političara. Koliko je HDZ odahnuo što Milanović nema nameru da se kandiduje se za premijera na predstojećim izborima, zadovoljstvo se oseća i u opozicionom SDP, jer smatraju da bi im bio samo teret.

Baš mršavi rezultati U DVA mandata Milanović nije uradio skoro ništa, osim što je kontrirao Plenkoviću, a i za premijera se ne bi moglo reći da ima rezultate kakve su građani očekivali. Utisak je da bi za Hrvatsku bilo najbolje da sa svojih mesta odu obojica, jer uživaju sve manju popularnost.

A dok se "teškaši" u hrvatskoj politici svađaju, političari iz drugog ešelona već dele fotelje. Tako je koalicija SDP i Možemo predvidela da će budući premijer biti Siniša Hajdaš Dončić iz SDP, a prva potpredsednica vlade Sandra Benčić iz Možemo. U HDZ se sve više raspravlja o "Plenkoviću posle Plenkovića" i najčešće se spominju Gordan Jandroković, sada predsednik Sabora, i ministar odbrane Ivan Anušić kao kandidati za premijera, ako stranka opet osvoji vlast.

Sigurno je, međutim, samo da će predsednik i premijer još mesecima razmenjivati teške reči, kočiti svaki dogovor u diplomatiji i oružanim snagama, a da kanonada uvreda koje razmenjuju sve građane ostavlja ravnodušnim. Viktor Ivančić u kolumni "Bog i Hrvati" piše: "Kada se, prema recepturi bivše premijerke Jadranke Kosor, idealizovana slika dobrih, starih, tuđmanovskih vremena postavi u današnje doba, ko bi trebalo da bude zamenski Tuđman - Milanović, koji glumi vrhovnog zapovednika hrvatske vojske, ili Plenković, koji glumi vrhovnog zapovednika hrvatskoga društva".