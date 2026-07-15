VUČIĆ NA JELISEJSKIM POLJIMA: Šamar Pariza svim domaćim i stranim srbomrscima

NACIONALNI praznik Francuske 14. jul - Dan pada Bastilje obeležen je sinoć i u ambasadi Francuske gde se organizuje tradicionalni prijem, a ambasadorka ove zemlje u Srbiji Florans Ferari izjavila je da prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića vojnoj paradi u Parizu predstavlja dodatnu potvrdu francusko-srpskog prijateljstva.

Foto: Novosti

Na prijemu su prisutni i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, potpredsednica Narodne Skupštine Marina Raguš, ministri u Vladi Srbije Nenad Vujić, Aleksandra Sofronijević, Dejan Vuk Stanković, Ivica Tončev, Dubravka Đedović Handanović, poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, direktor BIA Vladimir Orlić, predstavnici verskih zajednica, ambasadori drugih zemaljau Beogradu, predstavnici vojske i policije.

Uoči početka prijema, ambasadorka je novinarima rekla da ovaj dan ima posebno značenje za dve zemlje, pošto je, predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Parizu prisustvovao paradi povodom 14. jula, na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona.

- Njegovo prisustvo na Jelisejskim poljima, prvi put u istoriji za jednog srpskog predsednika, predstavlja dodatnu potvrdu francusko-srpskog prijateljstva, bratskog prijateljstva iskovanog u iskušenjima Velikog rata kada smo zajedno, rame uz rame, ponekad noseći iste plave uniforme, plaćali cenu slobode. To dinamično francusko-srpsko prijateljstvo obogaćuju brojne saradnje koje nas svakoga dana dodatno vezuju - rekla je ambasadorka.

Istakla je da je to jedan odnos koji je odlučno okrenut ka budućnosti i evropskom horizontu, u okviru Evropske unije.

- Upravo je to bila tema parade u Parizu - evropsko strateško buđenje. Uvereni smo da Srbija treba da bude deo tog strateškog buđenja i ona je zbog toga danas bila pozvana - istakla je ona.

Foto: Novosti

Francuska odlučno podržava evropske integracije Srbije

Ferari se osvrnula i na rad ambasade u prethodnih godinu dana i istakla da ova 2026. predstavlja petnaestogodišnjicu strateškog partnerstva koga karakteriše dijalog zasnovan na poverenju i bogatoj, konkretnoj i dinamičnoj saradnji.

- Francuska odlučno podržava evropske integracije Srbije. To je bila glavna poruka ministra za Evropu i spoljne poslove, Žan-Noel Baroa prilikom njegove posete Beogradu 16. i 17. januara ove godine. Bezbedna, snažna i suverena Evropa ne može da prosperira bez Zapadnog Balkana i posebno bez Srbije. Proširenje Evropske unije na Srbiju i šire, na Zapadni Balkan, predstavlja prioritet za Francusku, saglasno sa iskazanom voljom same Srbije da joj je pristupanje EU strateški prioritet - rekla je ambasadorka Francuske.

Foto: Tanjug/AP/Thomas Padilla

U tom kontekstu, dodala je, Francuska je za otvaranje trećeg pregovaračkog bloka za pristupanje Evropskoj uniji koje se odnosi na kompetitivnost i inkluzivan rast, za koji Evropska komisija od 2021. ceni da je tehnički spreman.

- Privrženi evropskim i demokratskim vrednostima, nastavićemo da, kao iskreni, angažovani prijatelj pun poštovanja, koji je takođe i otvoren i zahtevan, pomažemo reforme koje je Srbija započela. Nadamo se da ćemo videti da su sprovedene uz što širu podršku stanovništva i da će dovesti zemlju ka njenom punopravnom članstvu. Francuska i Srbije takođe dele i zajedničku koncepciju međunarodnog prava i multilateralizma - rekla je Ferari i odala počast Milovanu Jovanoviću, nastradalom pripadniku Vojske Srbije u Libanu.

- Klanjam se pred bolom njihovih porodica i pozdravljam njihovu angažovanost, do najveće žrtve, za jedan pravedniji i bezbedniji svet, svet za kakav se zalažu naše dve zemlje - rekla je ona. Istakla je da su Srbija i Francuska donele odluku da prodube svoje strateško partnerstvo, uz utrvrđivanje jedne francusko-srpske mape puta.

- Ta mapa puta će doprineti jačanju naših odnosa, posebno u oblastima koje nisu bile visoko na agendi pre petnaest godina. Mislim tu, na primer, na veštačku inteligenciju, gde je Srbija izabrala francusku firmu (Bull) za svoju opremu tj. superkompjuter u Kragujevcu - istakla je Ferari.

Francuska ostaje prijatelj Srbije

Istakla je da Francuska ostaje prijatelj Srbije na njenom EU putu.

- Srbija zna da može da računa na Francusku da će je podržiti na ovom putu kao iskrenog, posvećenog i poštovanog prijatelja, ali i kao otvorenog partnera - poručila je ona.

Ranije danas, povodom Nacionalnog praznika Francuske, ambasadorka Francuske Florans Ferari, ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, predstavnici Ministarstva odbrane, Ministartsva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Grada Beograda, udruženja veterana i prijatelja Francuske položili su vence na Spomenik zahvalnosti Francuskoj u Beogradu.

Dan Republike Francuske obeležava se povodom pada Bastilje i početka Francuske revolucije 14. jula 1789. godine. Pad Bastilje, 14. jula 1789. godine predstavlja simbol kraja francuske apsolutističke monarhije, kada su revolucionari upali u tvrđavu Bastilja i zatvor u Parizu. Nakon toga, 26. augusta 1789. godine usvojena je Deklaracija o ljudskim i građanskim pravima, kojom su kasnije utemeljene francuske nacionalne vrednosti - sloboda, jednakost i bratstvo.

(Alo!)

BONUS VIDEO: Blokaderi došli iz Zagreba da provociraju!