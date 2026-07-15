BRUKA I SRAMOTA! Janik Siner pao četvrti put

Prvoplasirani teniser sveta Janik Siner je savladao Aleksandra Zvereva u finalu Vimbldona sa 3:1 u setovima (6:7, 7:6, 6:3, 6:4) i tako odbranio titulu koju je osvojio u Londonu prošle godine.

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Ipak, Janik Siner se našao u centru pažnje zbog stvari koje je uradio van terena. Naime, Italijan je nakon odbrane titule priznao da je početka turnira po četvrti put pao na vozačkom ispitu za motocikl.

Sreća pa mu tenis ide od ruke. Kako prenosi italijanski "Corriere della Sera", Siner je pre početka Vimbldona ponovo pokušao da položi vozački za motor, ali mu to po četvrti put nije pošlo za rukom. Sam Italijan je svestan svog neuspeha i čak se malo i postideo.

- To je četvrti put. Možda bi mi bilo bolje da igram tenis. Ne znam šta da kažem, ako me sledeće godine budete pitali možda ću tada imati drugačiji odgovor - rekao je Siner u šaljivom tonu.

Italijan je bio veseo na proslavi titule, pa je pre početka upozorio voditelja.

- Ne postavljajte mi teška pitanja, popio sam nekoliko pića - dodao je dvostruki osvajač Vimbldona.

Njegova majka je imala zanimljivu reakciju nakon što je njen sin izgubio prvi set u finalu.

- Još nisam otac, ne znam kako je gledati sina na Centralnom terenu Vimbldona, ali na kraju dana svi smo srećni što smo ovde. Znam da nije lako, ali se na kraju isplati - istakao je prvi reket sveta.