POTRESNI PRIZORI NA HALKIDIKIJU: Majka, otac i beba poginuli u sudaru, devojčica teško povređena
Tri člana porodice iz Moldavije poginula su u teškoj saobraćajnoj nesreći na Halkidikiju, kada se njihov automobil sudario sa cisternom. Sedmogodišnja devojčica zadobila je teške povrede i nalazi se u kritičnom stanju, dok policija utvrđuje okolnosti nesreće.
Nezapamćena porodična tragedija dogodila se u sredu posle podne na Halkidikiju, kada su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći život izgubili majka (28), šestomesečna beba i otac (35), dok se lekari i dalje bore za život njihove sedmogodišnje ćerke, koja je u jednom danu ostala bez oba roditelja i mlađe sestre.
Nesreća se dogodila u sredu, 15. jula, nešto pre 18.20 časova, na regionalnom putu Sitonija, između Poligirosa i Agios Nikolaosa, u blizini mesta Metamorfosi u Grčkoj. Automobil sa moldavskim registarskim oznakama, u kojem je putovala četvoročlana porodica iz Moldavije ka Sitoniji, iz za sada neutvrđenih razloga sudario se sa cisternom koja je dolazila iz suprotnog smera, ka Ormiliji.
Majka i šestomesečna beba zadobile su smrtonosne povrede i iz smrskanog automobila izvučene su bez znakova života. Prevezene su u Dom zdravlja u Agios Nikolaosu, gde su lekari mogli samo da konstatuju smrt.
Otac i sedmogodišnja devojčica ostali su zaglavljeni u potpuno uništenom vozilu. U velikoj akciji spasavanja vatrogasci su, uz pomoć dobrovoljaca iz jedinice za zaštitu šuma Metamorfosi, specijalnom opremom sekli automobil kako bi izvukli teško povređene.
Otac je iz olupine izvučen živ i hitno prebačen u Opštu bolnicu na Halkidikiju. Lekari su satima pokušavali da mu spasu život, ali je zbog težine povreda preminuo.
Prema pisanju grčkih medija, i on i njegova sedmogodišnja ćerka zadobili su teške povrede glave.
Devojčica je nakon ukazane prve pomoći prebačena u bolnicu "Papageorgiju" u Solunu, gde se lekari i dalje bore za njen život.
Vozač cisterne prošao je bez povreda.
Zbog težine nesreće regionalni put Sitonija bio je satima zatvoren za saobraćaj, a policija je preusmeravala vozila alternativnim pravcima preko Metagicija. Kroz naselje Metamorfosi formirane su kilometarske kolone, dok je saobraćaj iz pravca Soluna ka Sitoniji zaustavljan kod Vatopedija.
Istragu o uzroku tragedije vodi Odeljenje saobraćajne policije u Poligirosu, koje utvrđuje kako je došlo do kobnog sudara automobila i cisterne.
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