FIFA PRELOMILA! Evo kada se igra finale Mundijala
Španija i Argentina će se boriti za titulu svetskog šampiona u fudbalu.
"Crvena furija" je u utorak nadigrala Francusku sa 2:0, dok je aktuelni šampion večeras posle velikog preokreta pobedio Englesku rezultatom 2:1.
Finale će se odigrati u nedelju 19. jula u Nju Džersiju, a meč počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Španija će se boriti za drugu, a Argentina za četvrtu titulu prvaka sveta.
Naravno, odigraće se i meč za treće mesto između Francuske i Engleske, koji je na programu dan ranije od 23 sata u Majamiju.
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