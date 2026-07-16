Fudbal

FIFA PRELOMILA! Evo kada se igra finale Mundijala

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16. 07. 2026. u 06:30 >> 06:49

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Španija i Argentina će se boriti za titulu svetskog šampiona u fudbalu.

ФИФА ПРЕЛОМИЛА! Ево када се игра финале Мундијала

FOTO: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

"Crvena furija" je u utorak nadigrala Francusku sa 2:0, dok je aktuelni šampion večeras posle velikog preokreta pobedio Englesku rezultatom 2:1.

Finale će se odigrati u nedelju 19. jula u Nju Džersiju, a meč počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Španija će se boriti za drugu, a Argentina za četvrtu titulu prvaka sveta.

Naravno, odigraće se i meč za treće mesto između Francuske i Engleske, koji je na programu dan ranije od 23 sata u Majamiju.

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