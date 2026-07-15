NOĆNI UDAR NA RUSIJU! Moskva osujetila napad: Oboren rekordan broj letelica, poznato šta je bilo meta
DEŽURNE snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 93 ukrajinske bespilotne letelice iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.
Naime, dronovi su oboreni iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Kurske, Rostovske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Krima i voda Azovskog i Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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