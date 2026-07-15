Svet

NOĆNI UDAR NA RUSIJU! Moskva osujetila napad: Oboren rekordan broj letelica, poznato šta je bilo meta

В.Н.

15. 07. 2026. u 10:00

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DEŽURNE snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 93 ukrajinske bespilotne letelice iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

НОЋНИ УДАР НА РУСИЈУ! Москва осујетила напад: Оборен рекордан број летелица, познато шта је било мета

Foto: The U.S. Army Ralph Scott/Missile Defense Agency/U.S. Department of Defense

Naime, dronovi su oboreni iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Kurske, Rostovske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Krima i voda Azovskog i Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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