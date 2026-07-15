NOĆNI UDAR NA RUSIJU! Moskva osujetila napad: Oboren rekordan broj letelica, poznato šta je bilo meta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Francuskoj, nakon prisustva vojnoj paradi povodom Dana Bastilje i sastanaka sa svetskim zvaničnicima, podelio je na društvenim mrežama snimak iz pekare u Parizu, gde je pojeo sendvič sa šunkom i sirom. Naglasio je da je je u Srbiji malo niža cena, ali da je i mnogo lepši nego u Francuskoj.