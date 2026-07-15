MILOPITA: Kremasti kolač od jabuka i oraha
Ako volite sočne kolače sa jabukama i bogatim kremom, Milopita je poslastica koju vredi isprobati. Spoj hrskave podloge od oraha, nežnog vanila krema, mirisnih jabuka i lagane kore od belanaca čini ovaj kolač pravim užitkom za sve generacije.
Sastojci
Prvi sloj:
- 200 gr putera, sobne temperature
- 130 gr šećera
- 4 žumanceta
- 200 gr mekog pšeničnog brašna (T-400)
- 150 gr mlevenih oraha
- 1 kašičica praška za pecivo
Drugi sloj – krem:
- 650 ml mleka
- 3 kašike oštrog brašna (T-400)
- 4 žumanceta
- 5 kašika šećera
- 20 gr vanilin šećera
Treći sloj:
- 1 kg oljuštenih i izrendanih jabuka
- 5 kašika šećera
- ½ kašičice cimeta
Četvrti sloj:
- 8 belanaca
- 16 kašika šećera
- 150 gr mlevenih oraha
Priprema
Na malo jačoj vatri dinstajte izrendane jabuke sa šećerom oko 10 minuta, dok ne ispari tečnost koju puste. Sklonite sa vatre, dodajte cimet i ostavite da se prohlade.
Za krem umutite žumanca sa šećerom, dodajte brašno i vanilin šećer, pa razredite sa malo hladnog mleka. Ostatak mleka zagrejte do ključanja, sipajte pripremljenu smesu i kuvajte 2–3 minuta uz neprestano mešanje, dok se krem ne zgusne. Ostavite da se prohladi.
Za podlogu penasto umutite puter, šećer i žumanca. Dodajte brašno, mlevene orahe i prašak za pecivo, pa sve dobro sjedinite.
Pleh veličine oko 23 × 32 cm podmažite i pospite brašnom. Rasporedite pripremljenu smesu i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 10–12 minuta, dok se podloga gotovo ne ispeče.
Izvadite iz rerne, preko podloge ravnomerno rasporedite krem, smanjite temperaturu na 150 °C i vratite kolač da se peče još 10 minuta.
Za završni sloj umutite belanca sa šećerom u čvrst sneg, pa pažljivo umešajte mlevene orahe.
Kolač ponovo izvadite iz rerne. Preko blago zapečenog krema rasporedite prohlađene jabuke, a zatim i sneg od belanaca i oraha.
Vratite u rernu, smanjite temperaturu na 120 °C i sušite oko jedan sat, dok se ne formira lagano hrskava, svetlobež kora.
Potpuno ohladite, isecite na kocke ili pravougaonike i poslužite.
Prijatno!
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