MILOPITA: Kremasti kolač od jabuka i oraha

Ako volite sočne kolače sa jabukama i bogatim kremom, Milopita je poslastica koju vredi isprobati. Spoj hrskave podloge od oraha, nežnog vanila krema, mirisnih jabuka i lagane kore od belanaca čini ovaj kolač pravim užitkom za sve generacije.

FOTO: Novosti

Sastojci

Prvi sloj:

200 gr putera, sobne temperature

130 gr šećera

4 žumanceta

200 gr mekog pšeničnog brašna (T-400)

150 gr mlevenih oraha

1 kašičica praška za pecivo

Drugi sloj – krem:

650 ml mleka

3 kašike oštrog brašna (T-400)

4 žumanceta

5 kašika šećera

20 gr vanilin šećera

Treći sloj:

1 kg oljuštenih i izrendanih jabuka

5 kašika šećera

½ kašičice cimeta

Četvrti sloj:

8 belanaca

16 kašika šećera

150 gr mlevenih oraha

Priprema

Na malo jačoj vatri dinstajte izrendane jabuke sa šećerom oko 10 minuta, dok ne ispari tečnost koju puste. Sklonite sa vatre, dodajte cimet i ostavite da se prohlade.

Za krem umutite žumanca sa šećerom, dodajte brašno i vanilin šećer, pa razredite sa malo hladnog mleka. Ostatak mleka zagrejte do ključanja, sipajte pripremljenu smesu i kuvajte 2–3 minuta uz neprestano mešanje, dok se krem ne zgusne. Ostavite da se prohladi.

Za podlogu penasto umutite puter, šećer i žumanca. Dodajte brašno, mlevene orahe i prašak za pecivo, pa sve dobro sjedinite.

Pleh veličine oko 23 × 32 cm podmažite i pospite brašnom. Rasporedite pripremljenu smesu i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 10–12 minuta, dok se podloga gotovo ne ispeče.

Izvadite iz rerne, preko podloge ravnomerno rasporedite krem, smanjite temperaturu na 150 °C i vratite kolač da se peče još 10 minuta.

Za završni sloj umutite belanca sa šećerom u čvrst sneg, pa pažljivo umešajte mlevene orahe.

Kolač ponovo izvadite iz rerne. Preko blago zapečenog krema rasporedite prohlađene jabuke, a zatim i sneg od belanaca i oraha.

Vratite u rernu, smanjite temperaturu na 120 °C i sušite oko jedan sat, dok se ne formira lagano hrskava, svetlobež kora.

Potpuno ohladite, isecite na kocke ili pravougaonike i poslužite.

Prijatno!