Svet

LUKAŠENKO RAZGOVARAO SA SIJEM U PEKINGU: "Odnosi dostigli istorijski vrhunac"

В.Н.

29. 06. 2026. u 07:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko sastao se u Pekingu sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, saopšteno je na Telegram kanalu "Pul Pervogo", koji prati aktivnosti beloruskog lidera.

ЛУКАШЕНКО РАЗГОВАРАО СА СИЈЕМ У ПЕКИНГУ: Односи достигли историјски врхунац

foto: Sergei Bulkin / Zuma Press / Profimedia

Prema navodima tog kanala, Si je tokom sastanka ocenio da su odnosi Kine i Belorusije dostigli "istorijski vrhunac", preneo je Rojters.

Lukašenko je odgovorio da je takav razvoj odnosa u skladu sa očekivanjima dve zemlje i njihovom dugoročnom vizijom saradnje.

Poseta kineskoj prestonici usledila je nakon što je Lukašenko prošle sedmice razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Sastanak kineskog i beloruskog lidera održan je u vreme pojačanih tenzija između Belorusije i Ukrajine. 

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je kazao da veruje kako Putin nastoji da podstakne Lukašenka na snažniju podršku Rusiji u ratu protiv Ukrajine.

 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOJE JE DA KAŽEM... Šešelj otkrio koja četiri poteza blokaderi planiraju

"MOJE JE DA KAŽEM..." Šešelj otkrio koja četiri poteza blokaderi planiraju