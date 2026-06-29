LUKAŠENKO RAZGOVARAO SA SIJEM U PEKINGU: "Odnosi dostigli istorijski vrhunac"
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko sastao se u Pekingu sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, saopšteno je na Telegram kanalu "Pul Pervogo", koji prati aktivnosti beloruskog lidera.
Prema navodima tog kanala, Si je tokom sastanka ocenio da su odnosi Kine i Belorusije dostigli "istorijski vrhunac", preneo je Rojters.
Lukašenko je odgovorio da je takav razvoj odnosa u skladu sa očekivanjima dve zemlje i njihovom dugoročnom vizijom saradnje.
Poseta kineskoj prestonici usledila je nakon što je Lukašenko prošle sedmice razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Sastanak kineskog i beloruskog lidera održan je u vreme pojačanih tenzija između Belorusije i Ukrajine.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je kazao da veruje kako Putin nastoji da podstakne Lukašenka na snažniju podršku Rusiji u ratu protiv Ukrajine.
(Tanjug)
Preporučujemo
ZEMLjOTRES POGODIO ALBANIJU: "Osetilo se kratko ali jako"
29. 06. 2026. u 08:10
POTRESNO: Otac i sin spaseni iz ruševina 4 dana posle zemljotresa (VIDEO)
29. 06. 2026. u 07:46
GORI POPULARNO HRVATSKO LETOVALIŠTE: Vatra se brzo širi, prizori dramatični (VIDEO)
29. 06. 2026. u 07:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)