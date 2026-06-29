LUKAŠENKO RAZGOVARAO SA SIJEM U PEKINGU: "Odnosi dostigli istorijski vrhunac"

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko sastao se u Pekingu sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, saopšteno je na Telegram kanalu "Pul Pervogo", koji prati aktivnosti beloruskog lidera.

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Prema navodima tog kanala, Si je tokom sastanka ocenio da su odnosi Kine i Belorusije dostigli "istorijski vrhunac", preneo je Rojters.

Lukašenko je odgovorio da je takav razvoj odnosa u skladu sa očekivanjima dve zemlje i njihovom dugoročnom vizijom saradnje.

Poseta kineskoj prestonici usledila je nakon što je Lukašenko prošle sedmice razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Sastanak kineskog i beloruskog lidera održan je u vreme pojačanih tenzija između Belorusije i Ukrajine.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je kazao da veruje kako Putin nastoji da podstakne Lukašenka na snažniju podršku Rusiji u ratu protiv Ukrajine.



(Tanjug)