PARIZ ZAPLENIO RUSKI TANKER: Stigla reakcija iz Kremlja
RUSIJA smatra da je odluka Francuske da zapleni tanker Tagor nezakonita i da se graniči sa činom piraterije, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
Francuske vlasti su danas saopštile da je francuska ratna mornarica zadržala tanker Tagor u Atlantskom okeanu jer je navodno plovio iz Murmanska pod lažnom zastavom, prenosi agencija RIA Novosti.
Ruska ambasada u Parizu je saopštila da Francuska nije obavestila Rusiju da će protiv ovog tankera preduzimati bilo kakve akcije.
U međuvremenu, ruska diplomatska misija je potvrdila da je kapetan tankera, po svemu sudeći, ruski državljanin.
- Smatramo takve akcije nezakonitim. One se graniče sa činom međunarodne piraterije - rekao je Peskov u razgovoru sa novinarima.
Predsednik Francuske Emanuel Makron potvrdio je ranije danas da se francuska mornarica ukrcala na tanker Tagor za prevoz nafte koji je pod međunarodnim sankcijama isplovio iz Rusije.
Prema njegovim rečima, "neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine više od četiri godine".
(Tanjug)
Preporučujemo
EVROPA UDARILA NA IZRAEL: Četiri velike sile zahtevaju hitno zaustavljanje naselja
22. 05. 2026. u 16:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)