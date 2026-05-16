KOŠMAR ZA ZELENSKOG: Korupcija velikih razmera blokira Ukrajinu?
KORUPCIJA velikih razmera mogla bi da blokira pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji godinama koje dolaze.
To je izjavio poslanik Evropskog parlamenta iz Luksemburga, Fernan Kartajzer, u intervjuu za RIA Novosti.
Kako proizilazi iz izjave političara, Brisel već ima iskustva u integraciji država sa sličnim teškoćama, ali se trenutni obim problema ocenjuje kao bez presedana.
On je objasnio da mnoge zemlje u uniji, u praksi, pokazuju izuzetno ograničeno interesovanje za pristupanje Kijeva.
Prema Karthajzeru, iskorenjivanje ilegalnih šema je višeslojan zadatak koji zahteva sveobuhvatan pristup i dug vremenski period.
- Pitanje korupcije će svakako ostati ključno u godinama koje dolaze - rekao je Fernand Kartajzer.
(alo.rs)
