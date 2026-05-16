Svet

KOŠMAR ZA ZELENSKOG: Korupcija velikih razmera blokira Ukrajinu?

Novosti online

16. 05. 2026. u 08:30

KORUPCIJA velikih razmera mogla bi da blokira pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji godinama koje dolaze.

КОШМАР ЗА ЗЕЛЕНСКОГ: Корупција великих размера блокира Украјину?

Chris Emil Janssen / imago stock&people / Profimedia

To je izjavio poslanik Evropskog parlamenta iz Luksemburga, Fernan Kartajzer, u intervjuu za RIA Novosti.

Kako proizilazi iz izjave političara, Brisel već ima iskustva u integraciji država sa sličnim teškoćama, ali se trenutni obim problema ocenjuje kao bez presedana.

On je objasnio da mnoge zemlje u uniji, u praksi, pokazuju izuzetno ograničeno interesovanje za pristupanje Kijeva.

Prema Karthajzeru, iskorenjivanje ilegalnih šema je višeslojan zadatak koji zahteva sveobuhvatan pristup i dug vremenski period.

- Pitanje korupcije će svakako ostati ključno u godinama koje dolaze - rekao je Fernand Kartajzer.

(alo.rs)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVI PLAN MOSKVE: Ovaj Putinov potez menja sve
Svet

0 0

NOVI PLAN MOSKVE: Ovaj Putinov potez menja sve

RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se značajno pojednostavljuje procedura za dobijanje ruskog državljanstva za stanovnike Pridnjestrovlja, separatističkog regiona Moldavije koji je pod ruskom kontrolom, prenosi Kijem Independent.

16. 05. 2026. u 08:57

Politika
Tenis
Fudbal
ZAŠTO SE RAZVELA VERICA RAKOČEVIĆ? To su bile paklene godine...

ZAŠTO SE RAZVELA VERICA RAKOČEVIĆ? "To su bile paklene godine..."