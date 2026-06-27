HAOTIČAN PRIZOR NA MUNDIJALU! Tuča kakva se ne pamti na treningu! Reprezentativci se pobili između sebe! (VIDEO)

Sve je ekskaliralo tokom treninga fudbalske selekcije koja je praktično već eliminisana sa Svetskog prvenstva.

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Kulminacija je viđena u reprezentaciji Paname pred poslednje kolo grupne faze Mundijala protiv Engleske!

Nemile scene usledile su na treningu ove selekcije, pošto je došlo do žestokog sukoba Sesilija Votermena i Hozea Luisa Rodrigeza, poznatijeg kao Puma, a saigrači su morali da spreče fizički obračun.

Kamere su zabeležile kako je verbalna rasprava odmah prerasla u žestok incident. Votermen je u jednom trenutku agresivno odgurnuo Rodrigeza, da bi su ostali reprezentativci morali da ga obuzdaju kako ne bi ponovo nasrnuo na svog saigrača.

PANAMA TRAINING GROUND BUST-UP BEFORE ENGLAND 😬 Panama v England 🏆 2026 FIFA World Cup pic.twitter.com/E2he2cjN3c — BeanymanSports (@BeanymanSports) June 26, 2026

Rodrigez je bio starter u oba dosadašnja meča Paname na Mundijalu, dok je Votermen od prvog minuta igrao protiv Gane, a sa Hrvatskom ušao u završnici meča.

Ostaje da se vidi da li će selektor Paname uopšte odlučiti da obojicu uvrsti u sastav protiv Engleske, posebno imajući u vidu narušene odnose koji bi mogli da utiču na atmosferu i funkcionisanje ekipe na terenu.

Teško je verovati da bi Panama iznenadila prvog favorita grupe i prošla u nokaut fazu.

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