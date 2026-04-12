INCIDENT NA IZBORIMA U MAĐARSKOJ: Kontrolor pijan došao na biračko mesto

NA izborima u Mađarskoj je danas došlo do incidenta, kada je jedan član biračkog odbora došao pod uticajem alkohola i nastavio da pije, uprkos brojnim upozorenjima.

Član biračkog odbora na izborima u Mađarskoj je smenjen sa te pozicije i poslat kući jer je bio pijan i nije mogao da obavlja posao.

Incident se desio u ranim jutarnjim satima.

- Gospodin je, čim je stigao ujutru, u više navrata konzumirao alkoholna pića u prostoru biračkog mesta. Odbor i predsednik su ga zamolili da se od toga uzdrži, ali je on uprkos tome nastavio da pije. Odbor je doneo odluku da on bude uklonjen sa tog mesta - saopšteno je iz Izborne komisije.

(Blic)