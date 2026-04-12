Svet

INCIDENT NA IZBORIMA U MAĐARSKOJ: Kontrolor pijan došao na biračko mesto

V.N.

12. 04. 2026. u 17:33

NA izborima u Mađarskoj je danas došlo do incidenta, kada je jedan član biračkog odbora došao pod uticajem alkohola i nastavio da pije, uprkos brojnim upozorenjima.

ИНЦИДЕНТ НА ИЗБОРИМА У МАЂАРСКОЈ: Контролор пијан дошао на бирачко место

FOTO: Tanjug/AP/Denes Erdos

Član biračkog odbora na izborima u Mađarskoj je smenjen sa te pozicije i poslat kući jer je bio pijan i nije mogao da obavlja posao.

Incident se desio u ranim jutarnjim satima.

- Gospodin je, čim je stigao ujutru, u više navrata konzumirao alkoholna pića u prostoru biračkog mesta. Odbor i predsednik su ga zamolili da se od toga uzdrži, ali je on uprkos tome nastavio da pije. Odbor je doneo odluku da on bude uklonjen sa tog mesta - saopšteno je iz Izborne komisije.

Više o izborima pročitajte OVDE.

(Blic)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

