INCIDENT NA IZBORIMA U MAĐARSKOJ: Kontrolor pijan došao na biračko mesto
NA izborima u Mađarskoj je danas došlo do incidenta, kada je jedan član biračkog odbora došao pod uticajem alkohola i nastavio da pije, uprkos brojnim upozorenjima.
Član biračkog odbora na izborima u Mađarskoj je smenjen sa te pozicije i poslat kući jer je bio pijan i nije mogao da obavlja posao.
Incident se desio u ranim jutarnjim satima.
- Gospodin je, čim je stigao ujutru, u više navrata konzumirao alkoholna pića u prostoru biračkog mesta. Odbor i predsednik su ga zamolili da se od toga uzdrži, ali je on uprkos tome nastavio da pije. Odbor je doneo odluku da on bude uklonjen sa tog mesta - saopšteno je iz Izborne komisije.
(Blic)
Preporučujemo
UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela
13. 04. 2026. u 00:11
IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban priznao poraz, oglasio se i Mađar
12. 04. 2026. u 07:43 >> 23:58
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp zatvara Ormuz; Hezbolah i Izraeč nastavljaju rat; Crvene linije za SAD i Irana
12. 04. 2026. u 07:30 >> 23:44
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
