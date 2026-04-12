ASTRONOMSKA CIFRA: Evo koliko je Izrael koštao rat sa Iranom

Predrag Stojković

12. 04. 2026. u 17:35

RAT sa Iranom koštao je Izrael oko 35 milijardi šekela (9,8 milijardi evra) rashoda iz budžeta, prema početnoj proceni izraelskog Ministarstva finansija.

Foto: Unasplash/ Toa Heftiba

Ministarstvo finansija je saopštilo da je američko-izraelski rat sa Iranom prouzrokovao visoke ekonomske troškove, uključujući povećanje državne potrošnje, od kojih će neki postati u potpunosti vidljivi tek u budućnosti, prenosi Tajms of Izrael.

Najveći deo troškova čini procenjenih 22 milijarde novih izraelskih šekela za Izraelske odbrambene snage, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo nacionalne bezbednosti i druge bezbednosne organizacije.

Ovaj iznos je već dodat budžetu Ministarstva odbrane kao deo državnog budžeta za 2026. godinu, navodi Ministarstvo finansija.

Ukupni troškovi vladinih planova nadoknade štete od direktnih raketnih napada, gubitka ekonomskog učinka za preduzeća i neplaćenog odsustva zaposlenih procenjuju se na 12 milijardi novih izraelskih šekela.

Još milijardu novih izraelskih šekela potrošeno je na civilne troškove, uključujući rad bolnica, reagovanje u vanrednim situacijama i troškove Ministarstva za socijalna pitanja.

(Tanjug)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela

