ORBAN ODLUČAN: Ukrajina će pustiti naftovod "Družba" čim pobedimo - odmah ujutru
UKRAJINA će ponovo pustiti u rad naftovod "Družba" odmah nakon završetka parlamentarnih izbora u Mađarskoj, rekao je za Sputnjik premijer te zemlje Viktor Orban.
- Pobedićemo na izborima i već sledećeg jutra Ukrajinci će ga otvoriti - odgovorio je on na pitanje agencije.
Budimpešta je više puta isticala da se Kijev meša u predizbornu kampanju, između ostalog i obustavom rada naftovoda kojim je u Mađarsku stizala ruska nafta. Kao odgovor, Mađarska je blokirala 20. paket antiruskih sankcija Evropske unije, kao i dodelu kredita Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra.
(Tanjug)
Preporučujemo
Komentari (0)