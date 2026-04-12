Svet

ORBAN ODLUČAN: Ukrajina će pustiti naftovod "Družba" čim pobedimo - odmah ujutru

V.N.

12. 04. 2026. u 16:19

UKRAJINA će ponovo pustiti u rad naftovod "Družba" odmah nakon završetka parlamentarnih izbora u Mađarskoj, rekao je za Sputnjik premijer te zemlje Viktor Orban.

ОРБАН ОДЛУЧАН: Украјина ће пустити нафтовод Дружба чим победимо - одмах ујутру

Foto: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

 - Pobedićemo na izborima i već sledećeg jutra Ukrajinci će ga otvoriti - odgovorio je on na pitanje agencije.

Budimpešta je više puta isticala da se Kijev meša u predizbornu kampanju, između ostalog i obustavom rada naftovoda kojim je u Mađarsku stizala ruska nafta. Kao odgovor, Mađarska je blokirala 20. paket antiruskih sankcija Evropske unije, kao i dodelu kredita Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra.

(Tanjug)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp tvrdi: Naši brodovi su u Ormuzu; Amerikanci priznali: Iran ih izbacio iz Ormuza; IDF se sprema za ofanzivu

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp tvrdi: Naši brodovi su u Ormuzu; Amerikanci priznali: Iran ih izbacio iz Ormuza; IDF se sprema za ofanzivu