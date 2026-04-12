Svet

AKCIJA ŠVEDSKE OBALSKE STRAŽE: Zaustavljen brod koji je plovio iz Rusije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 04. 2026. u 16:25

ŠVEDSKA obalska straža zaustavila je i ukrcala se na teretni brod "Hui Juan" u Baltičkom moru koji je plovio pod panamskom zastavom, zbog sumnje na ekološki prekršaj, saopštili su švedski tužioci.

АКЦИЈА ШВЕДСКЕ ОБАЛСКЕ СТРАЖЕ: Заустављен брод који је пловио из Русије

Foto: Tanjug/AP Photo/Rafiq Maqbool

Prema navodima vlasti, posada broda navodno je ispuštala ostatke uglja direktno u more, što je uočeno tokom nadzornog leta obalske straže, prenosi švedski javni servis SVT.

Kapetan broda je saslušan i, kako navodi tužilaštvo, priznao da je do zagađenja došlo iz nepažnje, nakon čega mu je izrečena novčana kazna.

Brod je u trenutku incidenta plovio iz Rusije ka Las Palmasu u Španiji, a nakon ukrcavanja je bio zaustavljen u blizini grada Istad na severu zemlje.

Nakon uplate novčane kazne, brodu je dozvoljeno da nastavi put.

Među posadom broda "Hui Juan", na koji su se ukrcale švedske vlasti, nema ruskih državljana, saopštila je ruska ambasada u Stokholmu za RIA Novosti.

Švedske vlasti navode da je akcija deo pojačanih mera kontrole pomorskog saobraćaja i zaštite životne sredine u teritorijalnim vodama i ekonomskoj zoni.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela

