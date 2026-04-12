AKCIJA ŠVEDSKE OBALSKE STRAŽE: Zaustavljen brod koji je plovio iz Rusije
ŠVEDSKA obalska straža zaustavila je i ukrcala se na teretni brod "Hui Juan" u Baltičkom moru koji je plovio pod panamskom zastavom, zbog sumnje na ekološki prekršaj, saopštili su švedski tužioci.
Prema navodima vlasti, posada broda navodno je ispuštala ostatke uglja direktno u more, što je uočeno tokom nadzornog leta obalske straže, prenosi švedski javni servis SVT.
Kapetan broda je saslušan i, kako navodi tužilaštvo, priznao da je do zagađenja došlo iz nepažnje, nakon čega mu je izrečena novčana kazna.
Brod je u trenutku incidenta plovio iz Rusije ka Las Palmasu u Španiji, a nakon ukrcavanja je bio zaustavljen u blizini grada Istad na severu zemlje.
Nakon uplate novčane kazne, brodu je dozvoljeno da nastavi put.
Među posadom broda "Hui Juan", na koji su se ukrcale švedske vlasti, nema ruskih državljana, saopštila je ruska ambasada u Stokholmu za RIA Novosti.
Švedske vlasti navode da je akcija deo pojačanih mera kontrole pomorskog saobraćaja i zaštite životne sredine u teritorijalnim vodama i ekonomskoj zoni.
(Tanjug)
