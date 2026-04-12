NOVE PRETNJE DONALDA TRAMPA: "Mogu da uništim Iran u jednom danu"
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je danas da predviđa da će Iran da se vrati sa pregovarački sto, istovremeno ponavljajući pretnje da bi mogao da "uništi Iran u jednom danu".
"Predviđam da će se vratiti i dati nam sve što želimo. Želim sve... Nemaju karte", rekao je Tramp u emisiji „Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo“ na Fox News.
Takođe je branio svoju pretnju prošle nedelje da će "čitava civilizacija umreti večeras i da se nikada više neće vratiti", tvrdći da je ta izjava dovela Teheran za pregovarački sto.
"Kada govorim o civilizaciji, ona se zaista promenila. Zaista jeste. Ali razmislite o tome. Dozvoljeno im je da kažu: 'Smrt Americi. Smrt ovome'“, rekao je Tramp.
"I dam jednu izjavu, a oni kažu: 'Oh, ma velika stvar.' Ta izjava ih je dovela za pregovarački sto i nisu ga napustili", rekao je Tramp.
Govoreći nakon što su razgovori između SAD i Irana završeni u Pakistanu bez sporazuma, Tramp je ponovio pretnje iznete pre pregovora da će ciljati iransku energetsku infrastrukturu.
"Mogu da uništim Iran u jednom danu", rekao je Tramp.
"Za jedan sat mogao bih da uništim celu njihovu energetiku, sve, sve njihove pogone, elektrane za proizvodnju struje, što je velika stvar. I mrzim to da uradim, jer ako to uradim, potrebno je 10 godina da se obnovi, i nikada neće moći da se oporave. A druga stvar koju možete da uništite su mostovi“, rekao je on.
Iako je rekao da je iranska vojna infrastruktura u suštini "uništena" tokom više od 40 dana rata sa Sjedinjenim Američkim Državama, predsednik Donald Trump je naveo da i dalje postoje potencijalne mete za američku vojnu akciju, uključujući postrojenja za desalinizaciju vode, elektroenergetsku mrežu i mostove.
"Mi smo praktično uništili celu njihovu zemlju. Jedino što je zaista ostalo jeste njihova voda, što bi bilo veoma razorno gađati", rekao je Tramp.
Predsednik SAD je takođe rekao da zemlja i dalje ima "nekoliko pogona za proizvodnju raketa", dodajući: "Znamo za svaki od njih".
"Imamo još drugih stvari", rekao je Tramp.
(Alo)
Preporučujemo
UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela
13. 04. 2026. u 00:11
IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban priznao poraz, oglasio se i Mađar
12. 04. 2026. u 07:43 >> 23:58
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp zatvara Ormuz; Hezbolah i Izraeč nastavljaju rat; Crvene linije za SAD i Irana
12. 04. 2026. u 07:30 >> 23:44
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
Komentari (0)