Svet

NOVE PRETNJE DONALDA TRAMPA: "Mogu da uništim Iran u jednom danu"

V.N.

12. 04. 2026. u 17:27

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je danas da predviđa da će Iran da se vrati sa pregovarački sto, istovremeno ponavljajući pretnje da bi mogao da "uništi Iran u jednom danu".

Foto: Fatemeh Bahrami/AFP/Profimedia, Li Rui/Xinhua News/Profimedia, Foxpictures/Depositphotos

"Predviđam da će se vratiti i dati nam sve što želimo. Želim sve... Nemaju karte", rekao je Tramp u emisiji „Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo“ na Fox News.

Takođe je branio svoju pretnju prošle nedelje da će "čitava civilizacija umreti večeras i da se nikada više neće vratiti", tvrdći da je ta izjava dovela Teheran za pregovarački sto.

"Kada govorim o civilizaciji, ona se zaista promenila. Zaista jeste. Ali razmislite o tome. Dozvoljeno im je da kažu: 'Smrt Americi. Smrt ovome'“, rekao je Tramp.

"I dam jednu izjavu, a oni kažu: 'Oh, ma velika stvar.' Ta izjava ih je dovela za pregovarački sto i nisu ga napustili", rekao je Tramp.

Govoreći nakon što su razgovori između SAD i Irana završeni u Pakistanu bez sporazuma, Tramp je ponovio pretnje iznete pre pregovora da će ciljati iransku energetsku infrastrukturu.

"Mogu da uništim Iran u jednom danu", rekao je Tramp.

"Za jedan sat mogao bih da uništim celu njihovu energetiku, sve, sve njihove pogone, elektrane za proizvodnju struje, što je velika stvar. I mrzim to da uradim, jer ako to uradim, potrebno je 10 godina da se obnovi, i nikada neće moći da se oporave. A druga stvar koju možete da uništite su mostovi“, rekao je on.

Iako je rekao da je iranska vojna infrastruktura u suštini "uništena" tokom više od 40 dana rata sa Sjedinjenim Američkim Državama, predsednik Donald Trump je naveo da i dalje postoje potencijalne mete za američku vojnu akciju, uključujući postrojenja za desalinizaciju vode, elektroenergetsku mrežu i mostove.

"Mi smo praktično uništili celu njihovu zemlju. Jedino što je zaista ostalo jeste njihova voda, što bi bilo veoma razorno gađati", rekao je Tramp.

Predsednik SAD je takođe rekao da zemlja i dalje ima "nekoliko pogona za proizvodnju raketa", dodajući: "Znamo za svaki od njih".

"Imamo još drugih stvari", rekao je Tramp.

(Alo)

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela

UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela