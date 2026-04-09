TEHERAN DEMANTUJE TRAMPA: Primirje u Libanu bilo ključni deo plana o prekidu vatre!
PRIMIRJE koje obuhvata i Liban bilo je ključni deo plana o dvonedeljnom prekidu vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama, saopštio je danas predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.
Kršenje te stavke može da dovede do ogromnih posledica, pogotovo nakon što je Izrael pokrenuo, kako je rekao Kalibaf, užasavajuće napade na Liban, prenosi Al Džazira.
„Liban i čitava osovina otpora, kao saveznici Irana, čine neodvojiv deo plana o prekidu vatre. Kršenje prekida vatre nosi sa sobom eksplicitne i snažne posledice“, napisao je Kalibaf na svom nalogu na mreži Iks.
Izrael je nastavio sa intenzivnim napadima na Liban i nakon što su SAD u utorak postigle dvonedeljni sporazum o prekidu vatre sa Iranom, koji je, kako Izrael ocenjuje, pokrovitelj iranske grupe Hezbolah.
SAD, Iran i Izrael, kao i zemlje posrednice iznele su suprotstavljene tvrdnje o tome da li se prekid vatre odnosi i na borbe sa Hezbolahom.
Hezbolah je preuzeo odgovornost za lansiranje raketa tokom noći na severni Izrael u svojim prvim napadima od početka prekida vatre, rekavši da je to bio odgovor na snažan izraelski napad na Liban juče, koje je opisao kao kršenje primirja.
U jučerašnjim napadima izraelske vojske na Liban ubijeno je najmanje 254, a povređeno više od 1.165 osoba.
(Sputnjik)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
