„ORMUSKI MOREUZ JE OTVOREN, ALI..." Oglasio se Teheran - Ovo je uslov za prolazak američkih brodova

ORMUSKI moreuz je otvoren za američke brodove, ali je prolaz moguć uz saglasnost Irana i u odsustvu neprijateljskog ponašanja, izjavio je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova.

- Ormuski moreuz je otvoren. Međutim, naravno, svaki tanker i svaki brod moraju da koordinišu neophodne mere sa iranskim vlastima kako bi bezbedno prošli moreuzom - rekao je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Said Hatibzade za medije, prenosi Sputnjik.

Odgovarajući na dodatno pitanje o tome da li se ovo odnosi na američke brodove, Hatibzade je objasnio da „nema razlike, osim, ​​pretpostavljam, bilo kakvog neprijateljskog ponašanja“.

- Ali verujemo da u ovom trenutku nema znakova toga. Stoga, svi mogu da nastave kao i obično. Naravno, kao što sam rekao, uzimajući u obzir postojeća ograničenja - objasnio je on.

