Svet

„ORMUSKI MOREUZ JE OTVOREN, ALI..." Oglasio se Teheran - Ovo je uslov za prolazak američkih brodova

В.Н.

09. 04. 2026. u 16:07

ORMUSKI moreuz je otvoren za američke brodove, ali je prolaz moguć uz saglasnost Irana i u odsustvu neprijateljskog ponašanja, izjavio je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova.

„ОРМУСКИ МОРЕУЗ ЈЕ ОТВОРЕН, АЛИ... Огласио се Техеран - Ово је услов за пролазак америчких бродова

Foto: Tanjug/AP Photo/Rafiq Maqbool

- Ormuski moreuz je otvoren. Međutim, naravno, svaki tanker i svaki brod moraju da koordinišu neophodne mere sa iranskim vlastima kako bi bezbedno prošli moreuzom - rekao je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Said Hatibzade za medije, prenosi Sputnjik. 

Odgovarajući na dodatno pitanje o tome da li se ovo odnosi na američke brodove, Hatibzade je objasnio da „nema razlike, osim, ​​pretpostavljam, bilo kakvog neprijateljskog ponašanja“.

- Ali verujemo da u ovom trenutku nema znakova toga. Stoga, svi mogu da nastave kao i obično. Naravno, kao što sam rekao, uzimajući u obzir postojeća ograničenja - objasnio je on.
 

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart