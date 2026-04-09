RUSKI BROD NAORUŽAN DO ZUBA UPLOVIO U BRITANSKE VODE: Britanci brutalno poniženi, evo čime su pretili pa im zapušena usta

М.А.С.

09. 04. 2026. u 13:28

RUSKA fregata Crnomorske flote Admiral Grigorovič pratila je dva broda flote kroz britanske vode uprkos obećanju britanskog premijera Kira Starmera da će zapleniti plovila

РУСКИ БРОД НАОРУЖАН ДО ЗУБА УПЛОВИО У БРИТАНСКЕ ВОДЕ: Британци брутално понижени, ево чиме су претили па им запушена уста

Admiral Grigorovič, fregata od 3.620 tona, naoružana protivbrodskim, krstarećim i raketama zemlja-vazduh, plovila je između dva tankera "Univerzal" i "Enigma" oko 9 časova ujutru u sredu, dok su se kretale ka Plimutu. "Univerzal" je navodno isplovio iz ruske luke Visock 18. januara i veruje se da je pod ruskom zastavom bio na misiji isporuke sirove nafte.

Starmer je prošlog meseca dao ovlašćenje specijalnim snagama da zauzmu armadu brodova koji ilegalno prevoze naftu, rekavši da će "još jače" udariti flotu ukoliko budu plovili britanskim vodama.

Od januara, više od 300 brodova iz ruske flote plovilo je kroz britanske vode, a zaplena svakog broda bila bi nepraktična, rekli su britanski pomorski stručnjaci. Do sada, Britanija još uvek nije zaplenila nijedan ruski brod.

