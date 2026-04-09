RUSKI BROD NAORUŽAN DO ZUBA UPLOVIO U BRITANSKE VODE: Britanci brutalno poniženi, evo čime su pretili pa im zapušena usta
RUSKA fregata Crnomorske flote Admiral Grigorovič pratila je dva broda flote kroz britanske vode uprkos obećanju britanskog premijera Kira Starmera da će zapleniti plovila
Admiral Grigorovič, fregata od 3.620 tona, naoružana protivbrodskim, krstarećim i raketama zemlja-vazduh, plovila je između dva tankera "Univerzal" i "Enigma" oko 9 časova ujutru u sredu, dok su se kretale ka Plimutu. "Univerzal" je navodno isplovio iz ruske luke Visock 18. januara i veruje se da je pod ruskom zastavom bio na misiji isporuke sirove nafte.
Starmer je prošlog meseca dao ovlašćenje specijalnim snagama da zauzmu armadu brodova koji ilegalno prevoze naftu, rekavši da će "još jače" udariti flotu ukoliko budu plovili britanskim vodama.
Od januara, više od 300 brodova iz ruske flote plovilo je kroz britanske vode, a zaplena svakog broda bila bi nepraktična, rekli su britanski pomorski stručnjaci. Do sada, Britanija još uvek nije zaplenila nijedan ruski brod.
BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
"KALAŠNjIKOV OSMISLIO "LEK" ZA DRONOVE: Bespilotne letilice padaju kao glineni golubovi
09. 04. 2026. u 11:58
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
