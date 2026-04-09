PAPA LAV NA AFRIČKOJ TURNEJI: Posetiće 11 gradova u četiri države
PAPA Lav XIV počeće u ponedeljak desetodnevnu turneju po Africi, tokom koje će posetititi Alžir, Angolu, Kamerun i Ekvatorijalnu Gvineju, izjavio je danas kardinal Majkl Černi.
Černi je za Rojters rekao da će papa tokom turneje od 13. do 23. aprila preći skoro 18.000 kilometara kako bi posetio 11 gradova i mesta u četiri afričke zemlje.
Kardinal je naveo da papa dolazi u posetu tim zemljama sa misijom "da pomogne da se pažnja sveta skrene na Afriku".
- Odlaskom u Afriku tako rano u svom pontifikatu, papa pokazuje da je Afrika važna. Lav želi da se uveri da zemlje i ljudi zaokupljeni sopstvenim brigama ne zaborave Afriku - kazao je kardinal Černi.
Vatikanski zvaničnici i vođe afričkih crkava ocenjuju da je predstojeća turneja lični prioritet za papu Lava XIV, prvog američkog papu, i znak vrednosti koju crkva pridaje afričkom kontinentu, gde katolicizam najbrže raste.
Prema statistici Vatikana, više od 20 odsto katolika u svetu živi u Africi, a tri zemlje koje će papa posetiti imaju više od polovine stanovnika koji se izjašnjavaju kao katolici.
Najviše katolika među svojim stanovništvom ima Ekvatorijalna Gvineja, koju papa nije posetio od 1982. godine, u kojoj je više od 70 odsto stanovništva katoličko, dok je Alžir pretežno muslimanska zemlja sa manje od 10.000 katolika, među oko 48 miliona stanovnika.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
PAPA LAV POSTAO VELIKI KRITIČAR TRAMPA: Kako je došlo do toga?
02. 04. 2026. u 14:57
SIROMAŠTVO U MONAKU: Papa u poseti Kneževini
27. 03. 2026. u 23:35
VANREDNA SITUACIJA: Afrička nacija ima problem sa energetikom
08. 04. 2026. u 15:49
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
Komentari (0)