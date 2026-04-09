Svet

"NEFORMALNO I POVERLJIVO": Lavrov otkrio šta se dešava sa kontaktima o Ukrajini

В.Н.

09. 04. 2026. u 11:35

KONTAKTI po ukrajinskom pitanju se nastavljaju, ali ruska strana odavno ne vidi perspektive obnove dijaloga zbog zauzetosti američkih posrednika drugim pitanjima, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Foto: AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

- Naši kontakti po ukrajinskom pitanju se nastavljaju neformalno i poverljivo. Dugo nismo videli nikakve posebne izglede za obnavljanje dijaloga. Posrednici, za koje su se naše američke kolege dobrovoljno prijavile, trenutno su zauzeti drugim pitanjima, a pošto imaju istu grupu posrednika za sve oblasti spoljne politike, nastala je izvesna pauza - rekao je Lavrov novinarima.

Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da je pauza u trilateralnim pregovorima o rešavanju ukrajinskog pitanja posledica toga da su američki pregovarači preokupirani situacijom na Bliskom istoku.

(Sputnjik)

