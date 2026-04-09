"NEFORMALNO I POVERLJIVO": Lavrov otkrio šta se dešava sa kontaktima o Ukrajini
KONTAKTI po ukrajinskom pitanju se nastavljaju, ali ruska strana odavno ne vidi perspektive obnove dijaloga zbog zauzetosti američkih posrednika drugim pitanjima, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
- Naši kontakti po ukrajinskom pitanju se nastavljaju neformalno i poverljivo. Dugo nismo videli nikakve posebne izglede za obnavljanje dijaloga. Posrednici, za koje su se naše američke kolege dobrovoljno prijavile, trenutno su zauzeti drugim pitanjima, a pošto imaju istu grupu posrednika za sve oblasti spoljne politike, nastala je izvesna pauza - rekao je Lavrov novinarima.
Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da je pauza u trilateralnim pregovorima o rešavanju ukrajinskog pitanja posledica toga da su američki pregovarači preokupirani situacijom na Bliskom istoku.
(Sputnjik)
