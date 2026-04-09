Svet

HEZBOLAH RAZBIJEN NA ATOME: Izrael se pohvalio da je ubio ličnog savetnika i nećaka Naima Kasema

М.А.С.

09. 04. 2026. u 10:58

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je u jučerašnjem vazdušnom napadu na Bejrut ubijen lični sekretar lidera libanske militantne grupe Hezbolah, Naima Kasema.

ХЕЗБОЛАХ РАЗБИЈЕН НА АТОМЕ: Израел се похвалио да је убио личног саветника и нећака Наима Касема

Tanjug/AP/Hadi Mizban

Kako je saopšteno, sekretar Ali Jusuf Harši bio je meta napada u bejrutskom naselju Talet Hajat, a snimci pokazuju da je u napadu delimično srušena višespratna zgrada, prenosi Tajms of Izrael.

IDF navodi da je Harši bio Kasemov nećak i lični sekretar.

 - Harši je bio blizak saradnik i lični savetnik generalnog sekretara Hezbolaha Naima Kasema i igrao je centralnu ulogu u upravljanju njegovom kancelarijom i njegovom bezbednošću - navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart