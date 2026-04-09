HEZBOLAH RAZBIJEN NA ATOME: Izrael se pohvalio da je ubio ličnog savetnika i nećaka Naima Kasema

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je u jučerašnjem vazdušnom napadu na Bejrut ubijen lični sekretar lidera libanske militantne grupe Hezbolah, Naima Kasema.

Kako je saopšteno, sekretar Ali Jusuf Harši bio je meta napada u bejrutskom naselju Talet Hajat, a snimci pokazuju da je u napadu delimično srušena višespratna zgrada, prenosi Tajms of Izrael.

IDF navodi da je Harši bio Kasemov nećak i lični sekretar.

- Harši je bio blizak saradnik i lični savetnik generalnog sekretara Hezbolaha Naima Kasema i igrao je centralnu ulogu u upravljanju njegovom kancelarijom i njegovom bezbednošću - navodi se u saopštenju.

