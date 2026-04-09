ŠPANCI NAJVEĆI PROTIVNICI TRAMPA U EVROPI: Pedro Sančez probudio stari kontinent - Procenat ljudi protiv SAD neverovatan
LjUDI u Španiji predvode napore za jaču, nezavisniju Evropu usred široko rasprostranjene opreznosti prema Americi Donalda Trumpa, prema novoj anketi, prenosi Politiko.
U anketi sprovedenoj u martu među ljudima u šest zemalja EU, većina španskih ispitanika — 51 odsto — ocenila je da Vašington predstavlja „pretnju“ za Evropu, što je najveći udeo među svim anketiranim zemljama. Rezultati su takođe otkrili snažan španski otpor prema spoljnjoj politici predsednika Trumpa i ratu SAD i Izraela u Iranu.
Španski ispitanici su se izdvojili po sveobuhvatnoj podršci Evropi da poveća svoju autonomiju. Devedeset i četiri procenta reklo je da kontinent treba da postane samodovoljniji i manje zavistan od drugih velikih sila — čak i ako ta promena donese velike ekonomske troškove.
Španski premijer Pedro Sančez istakao se kao glavni kritičar američkog predsednika u Evropi i otvoreni protivnik rata u Iranu. Nakon što je Madrid zabranio SAD-u korišćenje zajednički upravljanih vojnih baza ili vazdušnog prostora zemlje za izvođenje napada na Bliskom istoku, Tramp je izdao na kraju praznu pretnju da će prekinuti trgovinske veze sa Španijom.
(Politiko)
