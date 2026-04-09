ŠPANCI NAJVEĆI PROTIVNICI TRAMPA U EVROPI: Pedro Sančez probudio stari kontinent - Procenat ljudi protiv SAD neverovatan

LjUDI u Španiji predvode napore za jaču, nezavisniju Evropu usred široko rasprostranjene opreznosti prema Americi Donalda Trumpa, prema novoj anketi, prenosi Politiko.

U anketi sprovedenoj u martu među ljudima u šest zemalja EU, većina španskih ispitanika — 51 odsto — ocenila je da Vašington predstavlja „pretnju“ za Evropu, što je najveći udeo među svim anketiranim zemljama. Rezultati su takođe otkrili snažan španski otpor prema spoljnjoj politici predsednika Trumpa i ratu SAD i Izraela u Iranu.

Španski ispitanici su se izdvojili po sveobuhvatnoj podršci Evropi da poveća svoju autonomiju. Devedeset i četiri procenta reklo je da kontinent treba da postane samodovoljniji i manje zavistan od drugih velikih sila — čak i ako ta promena donese velike ekonomske troškove.

Španski premijer Pedro Sančez istakao se kao glavni kritičar američkog predsednika u Evropi i otvoreni protivnik rata u Iranu. Nakon što je Madrid zabranio SAD-u korišćenje zajednički upravljanih vojnih baza ili vazdušnog prostora zemlje za izvođenje napada na Bliskom istoku, Tramp je izdao na kraju praznu pretnju da će prekinuti trgovinske veze sa Španijom.

(Politiko)

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu