STRUČNjACI za bespilotne sisteme (BPS) i artiljeriju jedinica vojske „Sever“ od početka aprila uništili su više od 60 komandnih punktova UAV Oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj oblasti.

Tanjug/AP/Andrii Marienko

Povoljno vreme pomaže vazdušnoj izviđačkoj službi da brže otkriva lance lansiranja i komandne punktove dronova, koji se otkrivaju kroz zaklone, antene i pojačanje signala.

Navodi se da je nakon otkrivanja koordinate brzo prenose komandovanju i jedinicama udaračkih dronova putem standardnih kanala komunikacije.

Tokom aktivnog borbenog rada, posade bespilotnih sistema i artiljerije 11. armijskog korpusa jedinica vojske „Sever“ otkrile su i nanijele masovni vatreni udar na više od 60 komandnih punktova UAV Oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj oblasti.

(RIA Novosti)

