IRAN OTVARA ORMUSKI MOREUZ ZA BRODOVE NA DVE NEDELJE: Aragči se hitno oglasio, poznati svi detalji

IRAN otvara Ormuski moreuz za brodove na dve nedelje. Prolaz će biti moguć uz koordinaciju sa iranskom vojskom i uz tehnička ograničenja, objavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

"Tokom perioda od dve nedelje, bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz biće moguć uz koordinaciju sa iranskim oružanim snagama i uzimajući u obzir tehnička ograničenja", rekao je Aragči u saopštenju na njegovoj zvaničnoj stranici na društvenim mrežama, prenose RIA Novosti.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp objavio svoj pristanak da obustavi napade na Iran na dve nedelje i uverio da će prekid vatre biti obostran.

Nakon toga, iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost objavio je da će Teheran početi razgovore sa SAD u petak, 10. aprila, u Islamabadu, u Pakistanu.