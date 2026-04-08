Svet

IRAN OTVARA ORMUSKI MOREUZ ZA BRODOVE NA DVE NEDELJE: Aragči se hitno oglasio, poznati svi detalji

В.Н.

08. 04. 2026. u 10:16

IRAN otvara Ormuski moreuz za brodove na dve nedelje. Prolaz će biti moguć uz koordinaciju sa iranskom vojskom i uz tehnička ograničenja, objavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

ИРАН ОТВАРА ОРМУСКИ МОРЕУЗ ЗА БРОДОВЕ НА ДВЕ НЕДЕЉЕ: Арагчи се хитно огласио, познати сви детаљи

Foto: Jonathan Raa / Sipa USA / Profimedia

"Tokom perioda od dve nedelje, bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz biće moguć uz koordinaciju sa iranskim oružanim snagama i uzimajući u obzir tehnička ograničenja", rekao je Aragči u saopštenju na njegovoj zvaničnoj stranici na društvenim mrežama, prenose RIA Novosti.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp objavio svoj pristanak da obustavi napade na Iran na dve nedelje i uverio da će prekid vatre biti obostran.

Nakon toga, iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost objavio je da će Teheran početi razgovore sa SAD u petak, 10. aprila, u Islamabadu, u Pakistanu.

NIKOLA JOKIĆ ZAPANJIO HRVATE! Ne mogu da veruju šta je Srbin upravo uradio, odmah su ga stavili na naslovne strane

NIKOLA JOKIĆ ZAPANjIO HRVATE! Ne mogu da veruju šta je Srbin upravo uradio, odmah su ga stavili na naslovne strane