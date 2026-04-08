IRAN OTVARA ORMUSKI MOREUZ ZA BRODOVE NA DVE NEDELJE: Aragči se hitno oglasio, poznati svi detalji
IRAN otvara Ormuski moreuz za brodove na dve nedelje. Prolaz će biti moguć uz koordinaciju sa iranskom vojskom i uz tehnička ograničenja, objavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.
"Tokom perioda od dve nedelje, bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz biće moguć uz koordinaciju sa iranskim oružanim snagama i uzimajući u obzir tehnička ograničenja", rekao je Aragči u saopštenju na njegovoj zvaničnoj stranici na društvenim mrežama, prenose RIA Novosti.
Ranije je američki predsednik Donald Tramp objavio svoj pristanak da obustavi napade na Iran na dve nedelje i uverio da će prekid vatre biti obostran.
Nakon toga, iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost objavio je da će Teheran početi razgovore sa SAD u petak, 10. aprila, u Islamabadu, u Pakistanu.
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
ŠOK: "Ameri NISU spašavali pilota - KRALI su obogaćeni uranijum! Katastrofa za Vašington"
BAGEJ je nazvao operaciju spasavanja katastrofom za Vašington, jer iranska vojska tvrdi da su njene snage uništile dva helikoptera Crni jastreb i dva vojno-transportna aviona C-130.
