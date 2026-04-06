"IZUZETNO TEŠKA VREMENA PREDSTOJE EU" Dmitrijev: Azija mudrija i brine o svom narodu

В. Н.

06. 04. 2026. u 09:08

KIRIL Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, ocenio je danas da za Evropsku uniju zbog odbacivanja ruskih energetskih resursa predstoje izuzetno teška vremena.

Foto: Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Odbijanje EU da se oslanja na ruske zalihe energije i druge glupe ideološke odluke najavljuju izuzetno teška vremena za Evropu - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Ovako je šef Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) komentarisao mišljenje stručnjaka iz "Vol strit džornala" da naftna kriza koja je pogodila Aziju nagoveštava teška vremena i za Evropu, navodi agencija RIA Novosti.

U kasnijoj objavi na istoj društvenoj mreži, Dmitrijev je dodao da je „Azija mudrija i brine o svom narodu“, misleći na nove energetske sporazume između Rusije i azijskih zemalja, „dok EU i Velika Britanija ubrzavaju svoje ideološko samouništenje“.

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku praktično je zaustavila brodarski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, ključnu rutu za isporuku nafte i tečnog prirodnog gasa (LNG) iz Persijskog zaliva , što je dovelo do rasta cena energije u većem delu sveta.

(Tanjug)

ODMAZDA RUSA VRAĆA U ERU BEZ STRUJE: Brutalan napad Rusije na Černigovsku oblast - 10.000 korisnika ostalo bez električne energije

