"JA BIH OVO URADIO DA SAM NA NJEGOVOM MESTU": Brigadni general otkrio kako oboreni pilot može da se izvuče iz iranskog prstena
DOK se američke snage trkaju sa vremenom, a iranska vojska pokušava da pronađe pilota oborenog u petak, bivši pilot Ratnog vazduhoplovstva i spasilac rekao je šta je potrebno da se neko sakrije, preživi i izvuče iza neprijateljskih linija.
- Kao da pomislite: 'O, Bože, bio sam u borbenom avionu pre dva minuta, leteo sam 800 kilometara na sat, a projektil je upravo eksplodirao, bukvalno 4,5 metra od vaše glave' - rekao je penzionisani brigadni general Hjuston Kantvel, koji je sada u Mičel institutu za vazduhoplovne studije.
- Najbolji pogled na to gde želite da idete ili gde želite da izbegnete jeste dok se spuštate padobranom - rekao je Kantvel. Kantvel je zabeležio 400 sati borbenog letenja, uključujući misije iznad Iraka i Avganistana.
Skakanje padobranom na zemlju rizikuje povrede stopala, skočnog zgloba i nogu, objasnio je bivši pilot.
Kantvel je zabeležio 400 sati borbenog leta, uključujući misije iznad Iraka i Avganistana.
Katapultiranje jednako rizik od smrti
- Postoji mnogo priča o preživelima iz Vijetnama koji su imali teške povrede, složene prelome – samo od izbacivanja - rekao je. Po sletanju, „napravite kontrolu sebe da biste shvatili u kakvom sam stanju? Mogu li se uopšte pomeriti? Da li sam uopšte pokretan?“ Avijatori zatim shvataju gde se nalaze, da li je iza neprijateljskih linija, gde se mogu sakriti i kako mogu da komuniciraju.
- Pokušajte da izbegnete neprijateljsko zarobljavanje, koliko god možete - rekao je Kantvel.
- A da sam u pustinjskom okruženju, pokušao bih da pronađem malo vode - kaže on.
Istovremeno, timovi za borbenu potragu i spasavanje – visoko obučeni vojnici i piloti koji su vecć u pripravnosti – bili bi aktivirani. To vam daje ogroman duševni mir, znajucći da će učiniti sve što mogu da dođu po vas - rekao je Kantvel.
- Istovremeno, neće doći u samoubilačku misiju - dodaje on.
Tu nestali član posade može povećati šanse za bezbedno spasavanje.
- Moj prioritet bi, pre svega, bio sakrivanje, jer ne želim da budem zarobljen - rekao je.
- Želim da pokušam da stignem do mesta gde mogu da se izvučem. U gradu, to može biti krov. U ruralnom okruženju, polje gde helikopteri mogu da slete. Kretanje je najbolje nocću, rekao je. Kantvel je rekao da je, kada je leteo, nosio i pištolj - preneo je Tajms of Izrael.
(Tajms of Izrael)
BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju
