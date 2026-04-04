"JA BIH OVO URADIO DA SAM NA NJEGOVOM MESTU": Brigadni general otkrio kako oboreni pilot može da se izvuče iz iranskog prstena

04. 04. 2026. u 11:34

DOK se američke snage trkaju sa vremenom, a iranska vojska pokušava da pronađe pilota oborenog u petak, bivši pilot Ratnog vazduhoplovstva i spasilac rekao je šta je potrebno da se neko sakrije, preživi i izvuče iza neprijateljskih linija.

 - Kao da pomislite: 'O, Bože, bio sam u borbenom avionu pre dva minuta, leteo sam 800 kilometara na sat, a projektil je upravo eksplodirao, bukvalno 4,5 metra od vaše glave' - rekao je penzionisani brigadni general Hjuston Kantvel, koji je sada u Mičel institutu za vazduhoplovne studije.

- Najbolji pogled na to gde želite da idete ili gde želite da izbegnete jeste dok se spuštate padobranom - rekao je Kantvel. Kantvel je zabeležio 400 sati borbenog letenja, uključujući misije iznad Iraka i Avganistana.

Skakanje padobranom na zemlju rizikuje povrede stopala, skočnog zgloba i nogu, objasnio je bivši pilot.

Skakanje padobranom na zemlju rizikuje povrede stopala, skočnog zgloba i nogu, objasnio je bivši pilot.

Katapultiranje jednako rizik od smrti

 - Postoji mnogo priča o preživelima iz Vijetnama koji su imali teške povrede, složene prelome – samo od izbacivanja - rekao je. Po sletanju, „napravite kontrolu sebe da biste shvatili u kakvom sam stanju? Mogu li se uopšte pomeriti? Da li sam uopšte pokretan?“ Avijatori zatim shvataju gde se nalaze, da li je iza neprijateljskih linija, gde se mogu sakriti i kako mogu da komuniciraju.

 - Pokušajte da izbegnete neprijateljsko zarobljavanje, koliko god možete - rekao je Kantvel.

 - A da sam u pustinjskom okruženju, pokušao bih da pronađem malo vode - kaže on.

Istovremeno, timovi za borbenu potragu i spasavanje – visoko obučeni vojnici i piloti koji su vecć u pripravnosti – bili bi aktivirani. To vam daje ogroman duševni mir, znajucći da će učiniti sve što mogu da dođu po vas - rekao je Kantvel.

 - Istovremeno, neće doći u samoubilačku misiju - dodaje on.


Tu nestali član posade može povećati šanse za bezbedno spasavanje.

 - Moj prioritet bi, pre svega, bio sakrivanje, jer ne želim da budem zarobljen - rekao je.

 - Želim da pokušam da stignem do mesta gde mogu da se izvučem. U gradu, to može biti krov. U ruralnom okruženju, polje gde helikopteri mogu da slete. Kretanje je najbolje nocću, rekao je. Kantvel je rekao da je, kada je leteo, nosio i pištolj - preneo je Tajms of Izrael.

(Tajms of Izrael)

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju

Preporučujemo

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

