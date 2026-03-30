Svet

"LOVIĆEMO VAS I ELIMINISATI": Izrael likvidirao još jednog visokog iranskog vojnog zvaničnika

P. Đurđević

30. 03. 2026. u 10:44

KORPUS Iranske revolucionarne garde (IRGC) potvrdio je danas da je komandant mornarice IRGC-a Alireza Tangsiri ubijen u izraelskom vazdušnom napadu prošlog četvrtka.

ЛОВИЋЕМО ВАС И ЕЛИМИНИСАТИ: Израел ликвидирао још једног високог иранског војног званичника

Iranski mediji su preneli saopštenje IRGC u kojem se povrđuje da je Tangsiri ubijen.

Ministar odbrane Izraela Izrael Kac izjavio je u četvrtak da je Tangsiri ubijen u izraelskom napadu.

- IDF (Izraelske odbrambene snage) su eliminisale komandanta mornarice IRGC, osobu koja je direktno odgovorna za terorističku operaciju postavljanja mina i blokade Ormuskog moreuza za pomorski saobraćaj - rekao je Kac, preneo je Tajms of Izrael.

On je dodao da je napad "poruka" IRGC-u da će ih IDF "loviti i eliminisati" jednog po jednog.

Prema izraelskim zvaničnicima, Tangsiri je bio meta u iranskom lučkom gradu Bandar Abasu dok se sastajao sa visokim komandantima mornarice IRGC-a.

Prema podacima američkog ministarstva finansija, koje je Tangsirija sankcionisalo 2019. i 2023. godine, on je nadgledao testiranje krstarećih raketa mornarice IRGC-a i bio je član upravnog odbora kompanije koja je razvijala borbene dronove.

