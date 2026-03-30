OGLASILI SE RUSI: Na Kubu stigao tanker "Anatolij Kolodkin" sa 100.000 tona nafte
RUSKI tanker "Anatolij Kolodkin", koji prevozi humanitarni teret od 100.000 tona nafte, stigao je na Kubu, saopštilo je danas Ministarstvo saobraćaja Rusije.
- Ruski tanker 'Anatolij Kolodkin' sa humanitarnim teretom od 100.000 tona sirove nafte stigao je na Kubu - navodi se u saopštenju, prenosi TASS.
Brod očekuje istovar u luci Mansas.
Sjedinjene Američke Države dozvolile su ruskom tankeru sa naftom da se približi Kubi, a američka obalska straža nije dobila nalog da presretne brod, iako u regionu raspolaže plovilima sposobnim za takvu operaciju.
Time je izbegnuta moguća direktna konfrontacija sa Rusijom u blizini američke obale.
(Tanjug)
