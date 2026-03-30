OGLASILI SE RUSI: Na Kubu stigao tanker "Anatolij Kolodkin" sa 100.000 tona nafte

RUSKI tanker "Anatolij Kolodkin", koji prevozi humanitarni teret od 100.000 tona nafte, stigao je na Kubu, saopštilo je danas Ministarstvo saobraćaja Rusije.

Brod očekuje istovar u luci Mansas.

Sjedinjene Američke Države dozvolile su ruskom tankeru sa naftom da se približi Kubi, a američka obalska straža nije dobila nalog da presretne brod, iako u regionu raspolaže plovilima sposobnim za takvu operaciju.

Time je izbegnuta moguća direktna konfrontacija sa Rusijom u blizini američke obale.

