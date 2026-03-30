Svet

OGLASILI SE RUSI: Na Kubu stigao tanker "Anatolij Kolodkin" sa 100.000 tona nafte

В. Н.

30. 03. 2026. u 10:34

RUSKI tanker "Anatolij Kolodkin", koji prevozi humanitarni teret od 100.000 tona nafte, stigao je na Kubu, saopštilo je danas Ministarstvo saobraćaja Rusije.

Foto Tanjug/AP/Philippe Magoni

- Ruski tanker 'Anatolij Kolodkin' sa humanitarnim teretom od 100.000 tona sirove nafte stigao je na Kubu - navodi se u saopštenju, prenosi TASS.

Brod očekuje istovar u luci Mansas.

Sjedinjene Američke Države dozvolile su ruskom tankeru sa naftom da se približi Kubi, a američka obalska straža nije dobila nalog da presretne brod, iako u regionu raspolaže plovilima sposobnim za takvu operaciju.

Time je izbegnuta moguća direktna konfrontacija sa Rusijom u blizini američke obale.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

