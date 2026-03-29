AMERIKA DOBILA ŽESTOK UDARAC: Iran pogodio moćan avion za osmatranje i komandovanje

AMERIČKI avion E-3 Sentri sa sistemom AWACS oštećen je u iranskom napadu raketama i dronom na vazduhoplovnu bazu Princ Sultan 27. marta.

U napadu je ranjeno više od desetak američkih vojnika, od kojih dvojica teško, i oštećeni su avioni za dopunjavanje gorivom u vazduhu, izveštava Defense Industry Europe.

Detalji napada i šteta

Portparol Centralne komande SAD odbio je da komentariše incident. Fotografija koju je analizirao časopis Air & Space Forces Magazine navodno pokazuje značajnu štetu na avionu E-3 u bazi, ali obim štete nije nezavisno potvrđen.

Pictures show the total loss of 81-0005, an E-3G “Sentry” Airborne Early Warning and Control (AEW&C) Aircraft with the U.S. Air Force’s 552nd Air Control Wing based out of Tinker Air Force Base, Oklahoma, following yesterday’s Iranian ballistic missile and drone attack on Prince… pic.twitter.com/NNnILybnrU — OSINTdefender (@sentdefender) March 29, 2026

Ukoliko se ta informacija potvrdi, zvaničnici kažu da bi šteta mogla biti nepopravljiva.

Prema nezvaničnim podacima, šest aviona E-3 bilo je stacionirano u bazi pre napada.

Ključna uloga i oslabljena flota

Avioni E-3 AVAKS igrali su centralnu ulogu u američkim vazdušnim operacijama od kraja 1970-ih, pružajući komandovanje i kontrolu, obaveštajne, nadzorne i izviđačke mogućnosti.

Intenzivno su korišćeni u sukobima kao što su operacija „Pustinjska oluja“, rat na Kosovu i operacije u Iraku, Avganistanu i protiv Islamske države.

Međutim, flota je smanjena na 16 aviona, sa operativnom spremnošću od oko 56 procenata u fiskalnoj 2024. godini.

Stručnjaci kažu da bi gubitak operativnog E-3 mogao značajno uticati na sposobnost Ratnog vazduhoplovstva da upravlja vazdušnim operacijama.

Analitičari: Ovo je značajan gubitak

- Gubitak ovog E-3 je izuzetno problematičan s obzirom na to koliko su ovi „menadžeri bitaka“ kritični za sve, od koordinacije vazdušnog prostora i izbegavanja sukoba između aviona do ciljanja i obezbeđivanja drugih borbenih dejstava potrebnih svim snagama na bojnom polju - rekla je Heder Peni.

Analitičari kažu da bi šteta mogla stvoriti praznine u svesti o situaciji na bojnom polju i ograničiti efikasnost ciljanja.

- Kratkoročno gledano, to je značajan gubitak za ratne napore - rekla je Keli Grieko.

- Imaće posledice. Stvoriće praznine u nadzoru područja - dodala je.

Peni je istakla da se piloti lovaca u velikoj meri oslanjaju na AWACS za situacionu svest.

- Vrednost E-3 i njegovih 'borbenih menadžera' je u tome što oni vide širu sliku - rekla je.

- Oni su šahovski velemajstori, dok su piloti lovaca borci - dodala je.

Namerna kampanja protiv američke vazdušne moći

Stručnjaci kažu da Iran izgleda cilja ključne elemente koji omogućavaju američku vazdušnu nadmoć, uključujući radarske sisteme, komunikacionu infrastrukturu i avione za podršku.

- Ovo svakako nije slučajnost - rekla je Grieko.

- Ovo izgleda kao namerna kampanja usmerena na ključna sredstva američke vazdušne moći - dodala je.

Pritisak na zastarelu flotu

Zvaničnici kažu da će gubitak dodatno opteretiti preostalu flotu AWACS-a i da bi mogao uticati na nadzor u regionu.

Situacija takođe ističe stalnu zabrinutost zbog starenja flote i kašnjenja u uvođenju sistema za zamenu.

- Jednostavno smo preuzeli previše rizika u oblasti upravljanja borbom, kako sa osobljem, tako i sa avionima - rekla je Peni.

- Svemirske mogućnosti će biti izvanredne, ali ih danas nemamo. I ovo je primer kako ne možemo uvek birati vreme sukoba, tako da ne možemo čekati buduće mogućnosti koje još nisu operativne - navela je.

- E-7 je preko potrebna zamena za E-3. Teret koji će gubitak ovog E-3 staviti ne samo na osoblje već i na same sposobnosti i rukovodioce borbe, što zatim utiče na efikasnost celokupnih snaga, samo naglašava potrebu za ubrzanjem nabavke i isporuke E-7 - nastavila je.

Više od 300 pripadnika američke vojske je do sada ranjeno, a 13 je poginulo, prema rečima zvaničnika.

Više aviona, uključujući avione-cisterne, dronove i borbene avione, takođe je oštećeno ili izgubljeno u sukobu, što dodatno opterećuje američke vazdušne resurse u regionu.

(Indeks.hr)

