UKRAJINSKE vlasti se spremaju za mobilizaciju žena, saopštile su ruske bezbednosne strukture ruskim medijima.

Foto Ukraine's 65th Mechanized Brigade press service/Andriy Andriyenko

- Ukrajinska strana se sprema za mobilizaciju ženskog stanovništva, a pojavljivanje oglasa javnih službi sa sličnim apelom, koji pozivaju na učešće u odbrani Ukrajine, direktna je potvrda toga - saopštile su snage bezbednosti.

Ranije je bilo poznato da Oružane snage Ukrajine potpisuju ugovore sa ženama zatvorenicima koje se nalaze na odsluženju zatvorske kazne, saopštilo je pre skoro dve godine ukrajinsko Ministarstvo pravde.

Prema podacima Ministarstva pravde Ukrajine, to su prve zatvorenice koje su stupile u vojsku nakon što je armija počela da vrbuje zatvorenike u svoje redove.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu