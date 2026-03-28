ZELENSKI UDARA NA ORBANA: Evropa mora biti jača od jednog lidera koji ima antievropske stavove

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da se nada da će Evropska unija moći da pronađe rešenje za deblokiranje kredita za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi evra, koji je blokirala Mađarska.

-Što se tiče 90 milijardi, ova tema je aktuelna i apsolutno sam siguran da Evropa mora da se pozabavi ovim pitanjem. Bez obzira ko šta blokira, Evropa mora biti jača od bilo kog pojedinačnog lidera koji generalno ima antievropske stavove, rekao je Zelenski na video-konferenciji za novinare u Kataru, prenosi Ukrinform.

Zelenski je istakao da se pitanje kredita EU Ukrajini mora rešiti.

-Govorimo, želim da vas podsetim, o 45 milijardi za ovu godinu, kao tranšu, od koje očekujemo da će budžetska podrška biti u iznosu od oko 17-18 milijardi, a biće i proizvodnja naoružanja za Ukrajinu i kupovina, respektivno, iz Evrope ili protivvazdušne odbrane iz Sjedinjenih Američkih Država, u iznosu od 28 milijardi, kazao je Zelenski.

Mađarska je blokirala 90 milijardi evra kredita EU navodeći da od Ukrajine pre odobravanja kredita očekuje da ponovo počne da radi naftovod Družba, kojim se mađarska snabdeva ruskom naftom, a koji nije u funkciji od januara.

(Tanjug)

