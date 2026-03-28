TEHERAN ĆE TEK DA ODGOVORI: Bivši Trampov savetnik za Iran tvrdi da su vrata pakla otvorena

28. 03. 2026. u 09:30

BIVŠI savetnik Donalda Trampa za Iran Nejt Svonson upozorava da se sukob između SAD i Irana kreće ka ozbiljnoj eskalaciji.

ТЕХЕРАН ЋЕ ТЕК ДА ОДГОВОРИ: Бивши Трампов саветник за Иран тврди да су врата пакла отворена

Po Svonsonovom mišljenju, trenutna dinamika pokazuje da obe strane ulaze u ciklus uzajamnih napada i odgovora, iz kojeg je teško izaći bez većeg sukoba.

On ističe da je Iran pokazao da ima kapacitet da odgovori na američke akcije — ne samo direktno, već i preko saveznika i posredničkih grupa u regionu. To znači da bi budući napadi mogli da se prošire van jedne teritorije i uključe širi Bliski istok, što povećava rizik od regionalnog rata, piše Politiko.

Savetnik takođe naglašava da trenutno ne postoje jasni diplomatski kanali koji bi brzo doveli do deeskalacije. Iako formalno postoji prostor za pregovore, politička realnost u Vašingtonu i Teheranu otežava bilo kakve ustupke. Obe strane su pod pritiskom da pokažu snagu, što dodatno smanjuje šanse za kompromis.

SVAKA VOJNA AKCIJA JEDNAKA JAČEM ODGOVORU IRANA

U tekstu se pominje i da američka administracija razmatra sledeće korake — koji mogu ići u dva pravca: ili ograničena vojna akcija sa ciljem odvraćanja, ili pokušaj povratka pregovorima. Međutim, svaki novi vojni potez nosi rizik da izazove još jači odgovor Irana.

Zaključak analize je prilično pesimističan: bez jasne strategije za smirivanje tenzija, postoji realna opasnost da trenutni sukob preraste u dugotrajniji i širi konflikt, čak i ako nijedna strana formalno ne želi potpuni rat.

(Politiko)

CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)