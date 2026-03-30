IRAN OPLEO PO UKRAJNISKOM LIDERU: Zelenski pokušava da opljačka zemlje Bliskog istoka, ali neće mu uspeti
VLADIMIR Zelenski tokom svoje turneje po zemljama Bliskog istoka pokušava da ih opljačka zaključujući vojne sporazume sa njima, izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bakaj.
- Zemlje u regionu koje je posetio Zelenski su svakako pametnije i neće dozvoliti čoveku koji je četiri godine podvrgavao svoju zemlju razornom ratu i stvarao takve tragedije za ukrajinski narod da pokuša da ih opljačka - rekao je diplomata na brifingu.
Prema njegovim rečima, „povezivanje sukoba u Ukrajini sa agresijom cionističkog režima i Sjedinjenih Država protiv Irana je katastrofalna greška“.
- Uveren sam da zemlje regiona neće upasti u takvu zamku. Zahvaljujemo inteligentnim predstavnicima nekih zemalja u regionu koji pokušavaju da ne budu deo ove nezakonite agresije protiv Irana - dodao je Bakaj.
Krajem marta, Zelenski je krenuo na turneju po zemljama Persijskog zaliva, posetivši Saudijsku Arabiju, UAE, Katar i Jordan.
Tokom putovanja, šef kijevskog režima je objavio da je postigao sporazume sa ovim zemljama o vojnoj saradnji.
Sporazumi o saradnji u oblasti odbrane potpisani su sa Saudijskom Arabijom i Katarom.
(Sputnjik)
Preporučujemo
ZELENSKI SE OGLASIO O MESTU MIROVNIH PREGOVORA: Može svuda, osvim u dve zemlje
29. 03. 2026. u 19:18
"TREBA NAM 700 HILjADA TONA DIZELA I BENZINA MESEČNO" Zelenski: Vojska nam je prioritet
28. 03. 2026. u 18:30
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
