VLADIMIR Zelenski tokom svoje turneje po zemljama Bliskog istoka pokušava da ih opljačka zaključujući vojne sporazume sa njima, izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bakaj.

FOTO: Tanjug/AP

- Zemlje u regionu koje je posetio Zelenski su svakako pametnije i neće dozvoliti čoveku koji je četiri godine podvrgavao svoju zemlju razornom ratu i stvarao takve tragedije za ukrajinski narod da pokuša da ih opljačka - rekao je diplomata na brifingu.

Prema njegovim rečima, „povezivanje sukoba u Ukrajini sa agresijom cionističkog režima i Sjedinjenih Država protiv Irana je katastrofalna greška“.

- Uveren sam da zemlje regiona neće upasti u takvu zamku. Zahvaljujemo inteligentnim predstavnicima nekih zemalja u regionu koji pokušavaju da ne budu deo ove nezakonite agresije protiv Irana - dodao je Bakaj.

Krajem marta, Zelenski je krenuo na turneju po zemljama Persijskog zaliva, posetivši Saudijsku Arabiju, UAE, Katar i Jordan.

Tokom putovanja, šef kijevskog režima je objavio da je postigao sporazume sa ovim zemljama o vojnoj saradnji.

Sporazumi o saradnji u oblasti odbrane potpisani su sa Saudijskom Arabijom i Katarom.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

