Svet

IRAN OPLEO PO UKRAJNISKOM LIDERU: Zelenski pokušava da opljačka zemlje Bliskog istoka, ali neće mu uspeti

P. Đurđević

30. 03. 2026. u 13:51

VLADIMIR Zelenski tokom svoje turneje po zemljama Bliskog istoka pokušava da ih opljačka zaključujući vojne sporazume sa njima, izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bakaj.

ИРАН ОПЛЕО ПО УКРАЈНИСКОМ ЛИДЕРУ: Зеленски покушава да опљачка земље Блиског истока, али неће му успети

FOTO: Tanjug/AP

- Zemlje u regionu koje je posetio Zelenski su svakako pametnije i neće dozvoliti čoveku koji je četiri godine podvrgavao svoju zemlju razornom ratu i stvarao takve tragedije za ukrajinski narod da pokuša da ih opljačka - rekao je diplomata na brifingu.

Prema njegovim rečima, „povezivanje sukoba u Ukrajini sa agresijom cionističkog režima i Sjedinjenih Država protiv Irana je katastrofalna greška“.

- Uveren sam da zemlje regiona neće upasti u takvu zamku. Zahvaljujemo inteligentnim predstavnicima nekih zemalja u regionu koji pokušavaju da ne budu deo ove nezakonite agresije protiv Irana - dodao je Bakaj.

Krajem marta, Zelenski je krenuo na turneju po zemljama Persijskog zaliva, posetivši Saudijsku Arabiju, UAE, Katar i Jordan.

Tokom putovanja, šef kijevskog režima je objavio da je postigao sporazume sa ovim zemljama o vojnoj saradnji.

Sporazumi o saradnji u oblasti odbrane potpisani su sa Saudijskom Arabijom i Katarom.

(Sputnjik)

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

EVOLUCIJA ČUVANJA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija

EVOLUCIJA ČUVANjA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija