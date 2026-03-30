"AKO ORMUZ NE BUDE OTVOREN, ZAVRŠIĆEMO NAŠ DIVNI BORAVAK U IRANU TAKO ŠTO ĆEMO GA UNIŠTITI": Tramp upozorio Teheran

PREDSEDNIK Sjedinjenih Država Donald Tramp upozorio je da će ciljati iransku civilnu energetsku infrastrukturu, uključujući elektrane, naftove bušotine i ostrvo Harg, ako Teheran ne otvori moreuz Ormuz.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je upozorio na moguće eskalacije ako se ne postigne dogovor.

- Postignut je veliki napredak, ali ako iz bilo kog razloga dogovor uskoro ne bude postignut, što će verovatno biti, i ako moreuz Ormuz ne bude odmah ‘otvoren za poslovanje’, završićemo naš divni ‘boravak’ u Iranu tako što ćemo razoriti i potpuno uništiti sve njihove elektrane, naftne bušotine i ostrvo Harg - napisao je Tramp.