Svet

"AKO ORMUZ NE BUDE OTVOREN, ZAVRŠIĆEMO NAŠ DIVNI BORAVAK U IRANU TAKO ŠTO ĆEMO GA UNIŠTITI": Tramp upozorio Teheran

В.Н.

30. 03. 2026. u 13:48

PREDSEDNIK Sjedinjenih Država Donald Tramp upozorio je da će ciljati iransku civilnu energetsku infrastrukturu, uključujući elektrane, naftove bušotine i ostrvo Harg, ako Teheran ne otvori moreuz Ormuz.

АКО ОРМУЗ НЕ БУДЕ ОТВОРЕН, ЗАВРШИЋЕМО НАШ ДИВНИ БОРАВАК У ИРАНУ ТАКО ШТО ЋЕМО ГА УНИШТИТИ: Трамп упозорио Техеран

Foto: AP Photo/Alex Brandon

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je upozorio na moguće eskalacije ako se ne postigne dogovor.

- Postignut je veliki napredak, ali ako iz bilo kog razloga dogovor uskoro ne bude postignut, što će verovatno biti, i ako moreuz Ormuz ne bude odmah ‘otvoren za poslovanje’, završićemo naš divni ‘boravak’ u Iranu tako što ćemo razoriti i potpuno uništiti sve njihove elektrane, naftne bušotine i ostrvo Harg - napisao je Tramp.

