"AKO ORMUZ NE BUDE OTVOREN, ZAVRŠIĆEMO NAŠ DIVNI BORAVAK U IRANU TAKO ŠTO ĆEMO GA UNIŠTITI": Tramp upozorio Teheran
PREDSEDNIK Sjedinjenih Država Donald Tramp upozorio je da će ciljati iransku civilnu energetsku infrastrukturu, uključujući elektrane, naftove bušotine i ostrvo Harg, ako Teheran ne otvori moreuz Ormuz.
U objavi na društvenim mrežama, Tramp je upozorio na moguće eskalacije ako se ne postigne dogovor.
- Postignut je veliki napredak, ali ako iz bilo kog razloga dogovor uskoro ne bude postignut, što će verovatno biti, i ako moreuz Ormuz ne bude odmah ‘otvoren za poslovanje’, završićemo naš divni ‘boravak’ u Iranu tako što ćemo razoriti i potpuno uništiti sve njihove elektrane, naftne bušotine i ostrvo Harg - napisao je Tramp.
