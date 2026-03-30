IRAN SE KONAČNO OGLASIO O TRAMPOVOM PLANU OD 15 TAČAKA: Zahtevi preterani, nerealni i nerazumni

ESMAIL Bagei, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, izjavio je danas da američka lista od 15 tačaka za zaustavljanje sukoba sadrži "uglavnom preterane, nerealne i nerazumne zahteve", što je suprotno ranijim tvrdnjama američkog predsednika Donalda Trampa da je Iran pristao na "većinu" zahteva sa liste.

On je dodao da trenutno nema direktnih pregovora između Irana i SAD, dodajući da su poruke iz Vašingtona prenošene samo putem posrednika.

- Do sada nismo imali direktne pregovore sa SAD - rekao je Bagei na konferenciji za novinare, objavila je iranska državna novinska agencija IRNA.

Iran’s Foreign Ministry Spokesperson Esmail Baghaei:



The U.S. proposals conveyed to Tehran were “excessive and unreasonable.”



— Clash Report (@clashreport) March 30, 2026

CNN prenosi da je Bagei dodao da Iran nije učestvovao ni na jednom nedavnom sastanku koji je Pakistan organizovao sa regionalnim zemljama, rekavši da su oni održani u okvirima koji Iran nije pristao.

- Sastanci koje Pakistan održava sa susednim zemljama su u okviru koji su sami osmislili, a mi nismo učestvovali u ovom okviru - rekao je.

Pakistan je tokom vikenda saopštio da je spreman da bude domaćin i posreduje u pregovorima između SAD i Irana "u narednim danima", nakon četvoročlanog sastanka u pakistanskoj prestonici Islamabadu sa regionalnim ministrima spoljnih poslova.

