IRAN SE KONAČNO OGLASIO O TRAMPOVOM PLANU OD 15 TAČAKA: Zahtevi preterani, nerealni i nerazumni
ESMAIL Bagei, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, izjavio je danas da američka lista od 15 tačaka za zaustavljanje sukoba sadrži "uglavnom preterane, nerealne i nerazumne zahteve", što je suprotno ranijim tvrdnjama američkog predsednika Donalda Trampa da je Iran pristao na "većinu" zahteva sa liste.
On je dodao da trenutno nema direktnih pregovora između Irana i SAD, dodajući da su poruke iz Vašingtona prenošene samo putem posrednika.
- Do sada nismo imali direktne pregovore sa SAD - rekao je Bagei na konferenciji za novinare, objavila je iranska državna novinska agencija IRNA.
CNN prenosi da je Bagei dodao da Iran nije učestvovao ni na jednom nedavnom sastanku koji je Pakistan organizovao sa regionalnim zemljama, rekavši da su oni održani u okvirima koji Iran nije pristao.
- Sastanci koje Pakistan održava sa susednim zemljama su u okviru koji su sami osmislili, a mi nismo učestvovali u ovom okviru - rekao je.
Pakistan je tokom vikenda saopštio da je spreman da bude domaćin i posreduje u pregovorima između SAD i Irana "u narednim danima", nakon četvoročlanog sastanka u pakistanskoj prestonici Islamabadu sa regionalnim ministrima spoljnih poslova.
