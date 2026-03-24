FRANCUSKU POGODIO JAK ZEMLJOTRES! Detektovan potres jačine 4,7 stepeni

FRANCUSKU je danas pogodio zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od pet kilometara i udaljenosti od 35 kilometara od grada Orleana.

Za sada nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti.