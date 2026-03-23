VUČIĆ TREĆI SVETSKI, A PRVI EVROPSKI LIDER KOJI JE POSETIO EMIRATE OD POČETKA SUKOBA: Iznenadna, ali važna poseta, evo kako su ga dočekali
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče u Abu Dabiju sa predsednikom UAE šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom.
Vučić je posle jordanskog kralja i egipatskog predsednik treći svetski, a prvi evropski lider koji je posetio Emirate od kad je sukob počeo.
Predsednika Srbije svečano je dočekao šeik Muhamed bin Zajed al Nahjan.
- U višečasovnoj, iznenadnoj, ali važnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Posebno zahvalan predsedniku UAE što me je sačekao i ispratio na aerodoromu i time pokazao veliko poštovanje prema našoj zemlji. Tokom susreta sam još jednom izrazio najoštriju osudu napada na UAE, uz punu solidarnost Srbije sa prijateljskim narodom Emirata u ovim teškim i zabrinjavajućim okolnostima. U trenucima kada je Bliski istok suočen sa ozbiljnim iskušenjima, a posledice sukoba i nestabilnosti daleko prevazilaze granice regiona, važno je da jasno pokažemo podršku prijateljima, ali i odgovornost u traženju puta ka miru i stabilnosti.
- Razmenili smo mišljenja i o našim bilateralnim odnosima zasnovanim na međusobnom poverenju, poštovanju i konkretnim rezultatima. Posebno sam istakao da Srbija želi da nastavi da razvija sveobuhvatnu saradnju sa UAE, od investicija i energetike do novih tehnologija i razvojnih projekata, ali isto tako i da sačuva politički dijalog na najvišem nivou, koji je u ovakvim trenucima od izuzetne važnosti. Srbija izuzetno ceni podršku i odnos koji UAE pokazuju prema našoj zemlji, a posebno spremnost da i u složenim globalnim okolnostima zajedno tražimo nova rešenja i jačamo saradnju u oblastima od strateškog značaja. Uveren sam da prijateljstvo koje smo godinama gradili predstavlja čvrst temelj za dalje povezivanje naših država i naroda.
- Zahvalan predsedniku Mohamedu bin Zajedu na srdačnom gostoprimstvu, otvorenom i sadržajnom razgovoru, kao i na odnosu koji pokazuje prema Srbiji. U ovakvim nelakim vremenima, važno je imati prijatelje koji razumeju težinu trenutka, ali i značaj mira, stabilnosti i saradnje za budućnost naših naroda - istakao je predsednik Srbije.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
SNIMAK SVE GOVORI: Pogledajte kako je Vučić dočekan u Emiratima
22. 03. 2026. u 21:21
VUČIĆ SE OGLASIO NAKON IZNENADNE POSETE EMIRATIMA: Najoštrija osuda napada na UAE
22. 03. 2026. u 21:08
VUČIĆ U IZNENADNOJ POSETI EMIRATIMA: Predsednik se sastao sa Bin Zajedom
22. 03. 2026. u 21:02
VAŠINGTON POST TVRDI: Ruska služba spremala scenario sa atentatom na Orbana
RUSKA Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, pokazuje interni dokument do kojeg su došle evropske službe bezbednosti, piše danas Vašington post (WP).
21. 03. 2026. u 13:35
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
MILEO AUTO-PUTEM: Policajci bili u čudu kad su videli KO je za volanom (VIDEO/FOTO)
KADA su zbog spore vožnje na auto-putu zaustavili automobil marke Dodž, policajci iz Ogdena u američkoj saveznoj državi Juta, pomislili su da je vozaču pozlilo.
22. 03. 2026. u 22:25
Komentari (0)