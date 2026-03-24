PORTUGALSKI GENERAL GORKO PRIZNAO 27 GODINA KASNIJE Raul Kunja: NATO bombardovanje SRJ u potpunosti protivno međunarodnom pravu

NEKADAŠNjI visoki zvaničnik KFOR-a i UNMIK-a, portugalski general-major u penziji Raul Kunja izjavio je danas da je NATO bombardovanje SR Jugoslavije 1999. bilo u potpunosti protivno međunarodnom pravu, a da je međunarodna konferencija u Rambujeu koja mu je prethodila bila farsa.

Foto: Prinstcreen/RTS

Kunja je naveo da je bombardovanje SRJ bilo "potpuno i apsolutno protiv međunarodnog prava", a da je kao izgovor iskorišćeno više ultimatuma Srbiji, uključujući i onaj tokom pregovora u Rambujeu.

- Na neki način, sa slabim izgovorom, to je bio način da se nametne politička volja, u to vreme SAD koje su favorizovale sve te neravnopravne uslove. Naravno, nakon toga, kada je Srbija odbila nekoliko ultimatuma predstavljeni su izgovori. Posebno na ranijim konferencijama kada su SAD zahtevale da NATO ima potpun pristup i kontrolu nad teritorijom - rekao je Kunja za RTS.

Dodao je da u tom svetlu treba posmatrati i fijasko pregovora u Rambujeu od 6. februara do 23. februara 1999. godine. Kunja je rekao da su ti pregovori bila farsa i izgovor i da je postavljen uslov da se reši pitanje Kosova tako da bi, ako Srbija odbije, mogli da deluju.

- Ali, pošto nije bilo rezolucije Saveta bezbednosti koja bi dozvolila ono što se desilo, po mom mišljenju, to je bilo nezakonito - naveo je Kunja.

Dodao je da je rat okončan Rezolucijom 1244. Saveta bezbednosti UN u kojoj je priznat suverenitet Srbije, ali da je NATO sa ovom operacijom pogazio svoje osnivačke principe.

- To je značilo da je NATO prvi put napustio principe na kojima je osnovan. NATO je trebalo da bude odbrambena organizacija, a upotrebljen je da napadne suverenitet jedne zemlje potpuno protiv principa koji su važili - naglasio je Kunja.

Govoreći o martovskom pogromu 2004.godine sa pozicije nekog ko je bio uključen u rad međunarodnih institucija na KiM, KFOR-a i UNMIK-a, Kunja je ukazao da su za te događaje najodgovorniji pripadnici KFOR-a zato što se, kako je naveo, nisu ponašali u skladu sa poverenim mandatom iz Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

- I to je bio razlog koji je omogućio da se takve stvari dogode. Posebno francuske snage, Italijani i Nemci su najviše odgovorni. Bilo je neverovatno kako je bilo moguće da su ljudi koji su vršili pogrom mogli da marširaju ispred njihovih štabova, krećući se čak ka spomenicima koje su trebali da brane. U slučaju Nemaca bio je zastrašujuć način na koji su manastiri uništeni, a trebali su da štite to područje. Oni su se jednostavno zabarikadirali u svojim štabovima i pustili da se sve dogodi. Za mene je ponašanje nekih snaga KFOR-a bilo odvratno - naveo je Kunja.

Dodao je da se nakon 17. marta 2004. razmatralo "pitanje pravila angažovanja", ali da je to suštinski bio "slab izgovor" za sve ono što se tada dogodilo.

- Dakle, KFOR je potpuno kriv, a UNMIK je, na neki način, radio šta je mogao u to vreme. Ali, takođe, predstavnik generalnog sekretara, šef misije, nije bio, da kažemo, najbolja opcija u to vreme. I na neki način, on je trebalo da bude čvršći i trebalo je da traži od KFOR-a, ili je trebalo da odredi mnogo jaču poziciju međunarodnih vlasti koja nije bila doneta - naglasio je Kunja.