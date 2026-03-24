NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE! Oboren rekord Srbina iz 2016.godine

PAO je još jedan rekord Novaka Đokovića!

Italijanski teniser Janik Siner nastavlja da pomera granice u svetskom tenisu. U ponedeljak uveče u Majamiju, postao je zvanično novi rekorder po broju uzastopno dobijenih setova na turnirima iz serije Masters 1000, oborivši dostignuće koje je pre deset godina postavio Novak Đoković.

Pobedom nad Francuzom Korentanom Muteom u trećem kolu Mastersa u Majamiju (rezultatom 6:1, 6:4), Siner je stigao do svog 26. uzastopnog dobijenog seta na turnirima ove kategorije. Time je nadmašio Novakov niz od 24 uzastopna seta, koji je srpski as postavio tokom proleća 2016. godine (period od Indijan Velsa do Monte Karla).

Italijan je ovaj neverovatan niz gradio na tri različita turnira, ne izgubivši ni jedan jedini set mesecima. Masters u Parizu (jesen 2025), osvojio je titulu uz savršen skor od 10:0 u setovima. Masters u Indijan Velsu (mart 2026), dominirao je pustinjom i podigao pehar sa skorom 12:0. Masters u Majamiju, dobio je prva dva meča bez izgubljenog seta (protiv Džumhura i Mutea), čime je dodao još 4 seta i stigao do brojke 26.

Od kada je 1990. godine uspostavljen sadašnji format ATP Masters 1000 serije, ovo su najduži nizovi bez izgubljenog seta:

26 setova: Janik Siner (Pariz 2025. – Majami 2026.)



21 set: Rafael Nadal (period iz 2010. godine)

Siner je pokazao neverovatnu mentalnu i fizičku stabilnost. Dok je Novak svoj rekord postavio u jeku svoje najdominantnije sezone, Siner je to uspeo da uradi premostivši pauzu između dve sezone (kraj 2025. i početak 2026.), što njegov uspeh čini dodatno impresivnim.

Ovim rezultatom, Siner se definitivno učvrstio kao trenutno najdominantnija figura na tvrdoj podlozi, prekinuvši još jedan u nizu rekorda koji su godinama bili u vlasništvu "velike trojke".