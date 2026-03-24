SRBI IZIGRALI RUSE? Oglasio se Zvezdan Terzić i razočarao ceo svet

KAO bomba je odjeknula vest koja bi uzburkala odnose na relaciji Rusija i Srbija, a to je da je Crvena zvezda odbila prijateljsku utakmicu sa Spartakom iz Moskve, odnosno Dejan Stanković.

Ipak, istina je sasvim drugačija, nažalost, onog dela sveta koji želi da vidi zavađena dva bratska naroda. Naime, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić reagovao je na navode ruskih medija da je Dejan Stanković odbio odigravanje prijateljske utakmice protiv Spartaka iz Moskve, demantujući takve tvrdnje.

Informacija koju je plasirao portal "Mash na sporte" izazvala je pažnju, uz tvrdnju da je Stanković odbio duel sa bivšim klubom, navodno smatrajući da su crveno-beli slabiji rival od Zenita iz Sankt Peterburga.

Povodom tih navoda, Terzić je u izjavi za “Match TV” jasno negirao celu priču:

- Niko iz Spartaka nas nije kontaktirao povodom prijateljskog meča i nije tačno da je Dejan Stanković išta govorio o prijateljskim utakmicama - poručio je Terzić.

Dodatno, kako prenosi “Sport Ekspres”, prvi čovek Zvezde naglasio je da klub već ima planirane aktivnosti u pripremnom periodu. Crveno-beli su, kao i prethodnih godina, već dogovorili prijateljski susret sa Zenitom.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu