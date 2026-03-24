"OVAJ ODMAH DA ODE IZ KLUBA"! Oglasio se čovek koga je prvog precrtao Srđan Blagojević nakon povratka u Partizan

24. 03. 2026. u 06:15

Naime, po povratku u Partizan je Srđan Blagojević imao zahtev da iz stručnog štaba ode Đorđije Ćetković što mu je ispunjeno. Zato je pomoćni trener crno-belih rešio da se po prvi put oglasi na tu temu.

Ćetković, koji je u rodbinskim vezama sa Predragom Mijatovićem posvetio je emotivnu objavu voljenom klubu.

- U fudbalu, kao i u životu, postoje trenuci kada se putevi razdvajaju. Došao je jedan od tih trenutaka. Iza mene ostaje period rada, borbe i odgovornosti prema dresu koji ovaj klub predstavlja. Ponosan sam na svlačionicu koja je znala šta znači boriti se za grb na dresu. Ponosan sam na svaku kap znoja na treningu i svaku borbu na terenu. To su stvari koje čine tim - napisao je Ćetković na svom Instagram nalogu, pa potom dodao:

- Navijačima hvala na energiji i podršci koju samo veliki klub može da ima. Ta snaga se oseća na svakom koraku. Odlazim uzdignute glave, jer znam da sam dao sve što jedan trener može dati. Klub će uvek biti veći od svakog pojedinca i baš zato mu želim snagu, jedinstvo i velike pobede u budućnosti - zaključio je Ćetković.

KRVAVA DRAMA ČUVENOG SRBINA U RUSIJI! Razbili mu glavu, završio na svim naslovnim stranama Ruske Federacije, evo šta o svemu kaže! (VIDEO)

