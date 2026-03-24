NA liniji fronta i dalje se vode žestoke borbe, a ruske snage su pojačale ofanzivnu aktivnost u više sektora istočno i jugoistočno od Ukrajine uz korist od poboljšanih vremenskih uslova.

Foto MoD Rusije/Tanjug

Intenzitet napada je porastao, sa stotinama sukoba dnevno, najaktivnijim u zoni pokraj Pokrovska, gde obe strane žestoko nastupaju, a borbe su česte i u drugim istočno južnim oblastima.

Obe strane pripisuju sebi taktičke uspehe – Kijev navodi da je povratio određene teritorije u regionima Dnjepropetrovska i Zaporožja, dok Moskva tvrdi da na nekim pravcima uspeva da prodre.

Ilustracija telegram rybar

Diplomatski napori za postizanje primirja su trenutno u zastoju, a rat ulazi u petu godinu sa nastavljenim stradanjem civila i velikim humanitarnim posledicama.

BITKE ZA STEPNOGORSK

Situacija u sektoru Zapadnog Zaporožja se pogoršava usred kontinuiranih napada ukrajinskih snaga na obale bivšeg Kahovskog akumulacionog jezera.

VSU napada u blizini Primorskog, a takođe je povećao svoje prisustvo u Stepnogorsku, gde ruske jedinice trenutno drže ruševine u južnoj zoni solitera pod napadima dronovima. Ostatak grada je, izgleda, ili pao pod potpunu kontrolu VSU ili ostaje siva zona.

Komanda ukrajinskih oružanih snaga očigledno nije odustala od planova za dalje napredovanje na jug, ka Plavnima. Nekoliko oklopnih vozila je ranije pokušalo da se probi tamo, ali su spaljena u napadima dronovima.

Ilustracija telegram rybar

Situacija ostaje ništa manje složena na istoku, jer je logistika ruskih snaga duž linije Pavlivka-Stepovoje-Male Ščerbaki izuzetno komplikovana otvorenim prostorima i velikom aktivnošću dronova ukrajinskih oružanih snaga.

Linija Orehov takođe ostaje mesto teških sukoba. Lokalizovane borbe između malih grupa se nastavljaju za Malu Tokmačku i prilaze Novodanilovki. Slična situacija se dešava kod Novoandrijevke.

Nakon velikih napada na susednom istočnozaporoškom pravcu, gde je VSU uspeo da odloži ofanzivu Glavnog fronta „Vostok“ i postigne medijski uspeh, veoma je verovatna dalja eskalacija pritiska ukrajinskih oružanih snaga na Glavni front „Dnjepar“.

Ako ukrajinske oružane snage uspeju da potisnu artiljeriju ruskih oružanih snaga sa udaljenosti od 20 kilometara do Zaporožilja, barem dalje od Kamenskog, VSU će imati razlog da tvrdi da je uspeo. A mogla bi da usledi i mnogo veća ofanziva, za koju se ukrajinske oružane snage očigledno pripremaju.



BITKA ZA KONSTANTINOVKU

U gradu i na prilazima Konstantinovki se razvijaju teške borbe. Dok VSU pokušava da ojača svoje položaje u Krasnom i na obodu Časovog Jara, male ruske grupe nastavljaju da napreduju dublje u Konstantinovku.

Jedna od ovih grupa bila je zarobljena u zgradi podstanice Ukrcink-110 i dignuta u vazduh protivtenkovskom minom. Činjenica da su ruske oružane snage stigle do ove linije ne znači da imaju stabilnu kontrolu nad zonom na jugoistoku, i ovaj primer jasno pokazuje šta se trenutno dešava kada VSU otkrije infiltracionu grupu.

Ilustracija telegram rybar

U Staroj Santurinovki i Ukrajinskom Hutoru, okruzima južno od Kostjantinovke, prisustvo ruskih jurišnih aviona postepeno se povećava. Međutim, VSU i dalje tamo deluje. Bez čišćenja južnih okruga, nemoguće je govoriti o tome da su ruske oružane snage čvrsto učvrstile uporište u centralnoj industrijskoj zoni grada u blizini reke.

Ruski operateri dronova i avioni nastavljaju da deluju u Družkovki i Kramatorsku, kao i u samoj Konstantinovki. Udari FPV-a dosežu VSUa na značajnoj udaljenosti od linije fronta. A koncept „duboke pozadine“ postepeno postaje stvar prošlosti.

(Ribar)