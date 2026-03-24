DA SE NIKAD NE ZABORAVI! Vučić danas u Vranju: Predsednik prisustvuje komemorativnom skupu povodom godišnjice NATO agresije

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas u Vranju obeležavanju Dana sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine.

Vučić će prisustvovati obeležavanju Dana sećanja na stradale u NATO agresiji na platou ispred Galerije Narodnog muzeja u Vranju, sa početkom od 19.30 časova, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Podsetimo, agresija NATO-a na Srbiju, odnosno tadašnju SR Jugoslaviju počela je pre 27 godina, na današnji datum, 24. marta 1999. godine u 19.53 časova. Opširnije o tome u POSEBNOJ VESTI.