DA SE NIKAD NE ZABORAVI! Vučić danas u Vranju: Predsednik prisustvuje komemorativnom skupu povodom godišnjice NATO agresije
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas u Vranju obeležavanju Dana sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine.
Vučić će prisustvovati obeležavanju Dana sećanja na stradale u NATO agresiji na platou ispred Galerije Narodnog muzeja u Vranju, sa početkom od 19.30 časova, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Podsetimo, agresija NATO-a na Srbiju, odnosno tadašnju SR Jugoslaviju počela je pre 27 godina, na današnji datum, 24. marta 1999. godine u 19.53 časova. Opširnije o tome u POSEBNOJ VESTI.
RASULO: Blokaderi se "pobiše" među sobom (VIDEO)
23. 03. 2026. u 20:52
VLADA PRODUŽILA UREDBU: Cena derivata nafte ograničena još 150 dana
23. 03. 2026. u 20:15
VAŠINGTON POST TVRDI: Ruska služba spremala scenario sa atentatom na Orbana
RUSKA Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, pokazuje interni dokument do kojeg su došle evropske službe bezbednosti, piše danas Vašington post (WP).
21. 03. 2026. u 13:35
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
MILEO AUTO-PUTEM: Policajci bili u čudu kad su videli KO je za volanom (VIDEO/FOTO)
KADA su zbog spore vožnje na auto-putu zaustavili automobil marke Dodž, policajci iz Ogdena u američkoj saveznoj državi Juta, pomislili su da je vozaču pozlilo.
22. 03. 2026. u 22:25
