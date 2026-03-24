ODE STRANAC IZ ZVEZDE! Jedan od najboljih igrača šampiona Srbije potvrdio odlazak sa Marakane

CRVENA zvezda će na leto ostati bez možda i najboljeg igrača.

Bilo je uspona i padova, ali Timi Maks Elšnik se od početka mandata nametnuo kao jedan od lidera na Marakani. Pouzdani slovenački vezista projektovao je brojne uspehe Crvene zvezde tokom protekle dve sezone, a nakon što je minule jeseni umalo potpisao za turski Trabzon, ponovo su intezivno krenule da se šire glasine o njegovom eventualnom odlasku iz Beograda.

Šuškanje o interesovanju Genta, ali i dešavanja u Ljutice Bogdana, bila su povod da Elšnik govori za slovenački “Sport Klub” na početku reprezentativnog martovskog okupljanja, tokom kojeg njegovu selekciju očekuju dueli prijateljskog karaktera sa Mađarskom i Crnom Gorom.

- Prilično sam smiren. Sve je u rukama agenta, ali nemamo svakodnevni kontakt da mi napuni glavu. Čujem sve stvari, preko brata ili tašte, zovu me da vide da li je istina. Kada novinari počnu da pišu, misle da je istina i pitaju me da li ima nešto od toga. Potpuno me ne zanimaju te stvari, potpisao sam novi ugovor sa Zvezdom, srećan sam tamo, moja porodica i ja se osećamo dobro - istakao je Elšnik za "Sport klub".

Elšnik ima želju da zaigra u nekoj od najjačih evropskih liga, pa bi ponuda iz tog ranga mogla da promeni razmišljanje.

- Kao osoba, ambiciozan sam. Ako se ukaže prilika da napravim korak napred u karijeri, odmah bih išao na to, ali i klub ima mnogo toga da pita. Živi od prodaje igrača i rezultata u Evropi. Dakle, pitanje je koliko će novca biti potrebno klubu. Zvezda svake sezone ima veće ambicije, ali sam srećan što me navijači vole i što su zadovoljni kako igram.

Rastanka će sigurno biti.

- Definitivno će doći vreme kada ćemo se rastati, na kraju naših karijera ili ranije…Letnji prelazni rok će biti zanimljiv, ali i dalje deluje daleko. Prvo moramo da osvojimo dva trofeja, a onda ćemo videti kako dalje. Još uvek moramo da igramo evropske kvalifikacije, a između toga može mnogo toga da se desi. Ako konačno uspemo ponovo da uđemo u Ligu šampiona, onda se pitate da li se uopšte isplati ići bilo gde drugde ili biste želeli ponovo da doživite san koji se zove Liga šampiona - zaključio je Elšnik.