DETONACIJA U HUMSKOJ Partizan dovodi reprezentativca Srbije koji je brutalno nokautirao Hrvata usred Zagreba
TRANSFER bomba na pomolu!
Rukometna scena u Srbiji mogla bi uskoro da bude uzdrmana jednim od najvećih transfera u poslednjih nekoliko godina. Srpski reprezentativac i trenutni bek bundesligaša Erlangena, Miloš Kos, nalazi se na radaru Partizana, a sam igrač je potvrdio da su šanse za njegov povratak u domaći rukomet i te kako realne.
Iako se o ovom prelasku uveliko šuška u sportskim krugovima, Kos je u razgovoru za "Žurnal" pojasnio trenutnu situaciju, ističući da proces još uvek nije finalizovan, ali da je on veoma zainteresovan za crno-beli projekat.
- Videćemo još, sve je otvoreno. Nisam još uvek potpisao ugovor, ali postoji realna mogućnost da pojačam Partizan. Verujem da bi to bio pravi potez za moju karijeru - izjavio je Kos, ne skrivajući da je jedan od glavnih faktora privlačenja stručni rad u klubu.
Ključni adut crno-belih u pregovorima je dolazak proslavljenog stručnjaka i aktuelnog selektora Srbije, Raula Gonzalesa. Kos naglašava da je rad sa takvim imenom prilika koja se ne propušta:
- Znam da bih u Partizanu imao vrhunske uslove za napredak. Prisustvo selektora Gonzalesa garantuje odlične treninge i siguran sam da bi taj angažman bio koristan za sve strane - dodao je mladi bek.
Jasno je da ambicije Partizana za narednu sezonu prevazilaze okvire domaće lige. Uprava kluba očigledno ne gubi vreme i želi da stvori ekipu sposobnu za velike domete na međunarodnoj sceni. Angažovanje igrača profila Miloša Kosa, koji već ima iskustvo igranja u najjačoj ligi sveta (Bundesligi), bio bi jasan signal konkurenciji da se u Humskoj gradi moćan kolektiv.
Navijači sa nestrpljenjem iščekuju zvaničnu potvrdu, a ako se ovaj transfer realizuje, Partizan će bez sumnje postati glavni favorit za sve trofeje u narednoj takmičarskoj godini.
Kos brutalno nokautirao Hrvata usred Zagreba
Ovaj transfer nosi i posebnu težinu zbog burne prošlosti mladog beka. Povratak na Balkan za Kosa znači i definitivan izlazak iz senke velikog skandala koji mu je obeležio karijeru u RK Zagreb.
Podsetimo, Miloš Kos je krajem 2024. godine bio u centru pažnje javnosti, ali ne zbog golova, već zbog žestokog fizičkog obračuna u svlačionici Zagreba. Nakon poraza u Ligi šampiona, došlo je do sukoba u kojem je Kos udario saigrača i hrvatskog reprezentativca, golmana Mateja Mandića. Epilog je bio šokantan – Mandić je završio na operaciji kostiju lica, a Kos je ekspresno suspendovan i ubrzo je napustio klub.
Taj incident ga je odveo u nemački Erlangen, gde je pokušao da rehabilituje karijeru, ali poziv Partizana i rad sa Raulom Gonzalesom očigledno su bili previše primamljivi da bi ih odbio.
Komentari (0)