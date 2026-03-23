TRESE SE REGION! Srbija udara na Hrvatsku! LJubomora "ubi" komšije, a ona je razlog!
Napravila je veliko iznenađenje već na startu.
Srpska teniserka Mia Ristić (19) dominantno se plasirala u glavni žreb Čelendžera u Dubrovniku!
Ona je u ovom hrvatskom gradu priredila senzaciju i izbacila prvu nositeljku kvalifikacija Nomu Nohu Akuge sa ubedljivih 2:0 (po setovima 6:1, 6:1).
Samo je bilo pitanje kada će talentovana Srpkinja probiti barijeru i plasirati se među 250 najboljih na VTA listi. Ipak, ako je suditi po ovom meču, Mia je odlučna na takav uspeh.
Za svega 78 minuta eliminisala je rivalku koja je 77 mesta bolje rangirana od nje na svetskoj rang listi, međutim, tek je čekaju iskušenja na glavnoj smotri.
Ristićeva još nije nadmašila renking karijere, a to je 269. mesto na VTA listi, ali bi kroz dve dobre partije mogla i da pomeri lične granice.
Sledeća rivalka će joj biti domaća teniserka Lucija Ćirić Bagarić, a u ovom susretu bi po rankingu trebalo da bude favorit za pobedu.
Ukoliko bude slavila, u osmini finala je čeka pobednica meča Šerif - Kovermans.
Na istom turniru se takmiče još dve srpske teniserke - Teodora Kostović u utorak igra protiv prvog favorita, Petre Marčinko, dok Lola Radivojević igra protiv Aline Čaraeve na startu takmičenja.
Preporučujemo
TRESE SE BEOGRAD! Evo koliko je Partizan ponudio Karliku Džonsu da ostane u Srbiji
23. 03. 2026. u 10:42
KAKAV SUNOVRAT! Epska bruka nekada trećeg tenisera sveta
23. 03. 2026. u 09:25
SRBIJA JE ZATEČENA! Veljko Paunović otkrio sve o Dušanu Tadiću, braći Milinković Savić, Brazilcu u dresu "orlova"...
23. 03. 2026. u 11:27 >> 13:34
SPEKTAKL U MADRIDU: Real želi da ostane u trci za titulu, Atletiko da mu uništi šampionske snove
JEDAN od najvećih derbija svetskog fudbala igra se večeras od 21.00 na "Santijago Bernabeu" gde će Real Madrid dočekati Atletiko u meču koji može imati ogroman uticaj na rasplet šampionske trke u La Ligi.
22. 03. 2026. u 07:30
KRVAVA DRAMA ČUVENOG SRBINA U RUSIJI! Razbili mu glavu, završio na svim naslovnim stranama Ruske Federacije, evo šta o svemu kaže! (VIDEO)
Najnovije vesti iz Rusije tiču se jednog Srbina, i to ne bilo kog. A i ne iz bilo kog razloga: lekari su mu se borili za život, a on se i dalje ničega ne seća!
23. 03. 2026. u 15:36
MILEO AUTO-PUTEM: Policajci bili u čudu kad su videli KO je za volanom (VIDEO/FOTO)
KADA su zbog spore vožnje na auto-putu zaustavili automobil marke Dodž, policajci iz Ogdena u američkoj saveznoj državi Juta, pomislili su da je vozaču pozlilo.
22. 03. 2026. u 22:25
