TRESE SE REGION! Srbija udara na Hrvatsku! LJubomora "ubi" komšije, a ona je razlog!

Napravila je veliko iznenađenje već na startu.

Foto: Kirill Makarov / Panthermedia / Profimedia

Srpska teniserka Mia Ristić (19) dominantno se plasirala u glavni žreb Čelendžera u Dubrovniku!

Ona je u ovom hrvatskom gradu priredila senzaciju i izbacila prvu nositeljku kvalifikacija Nomu Nohu Akuge sa ubedljivih 2:0 (po setovima 6:1, 6:1).

Samo je bilo pitanje kada će talentovana Srpkinja probiti barijeru i plasirati se među 250 najboljih na VTA listi. Ipak, ako je suditi po ovom meču, Mia je odlučna na takav uspeh.

Za svega 78 minuta eliminisala je rivalku koja je 77 mesta bolje rangirana od nje na svetskoj rang listi, međutim, tek je čekaju iskušenja na glavnoj smotri.

FOTO: TSS/S. Stevanović

Ristićeva još nije nadmašila renking karijere, a to je 269. mesto na VTA listi, ali bi kroz dve dobre partije mogla i da pomeri lične granice.

Sledeća rivalka će joj biti domaća teniserka Lucija Ćirić Bagarić, a u ovom susretu bi po rankingu trebalo da bude favorit za pobedu.

Ukoliko bude slavila, u osmini finala je čeka pobednica meča Šerif - Kovermans.

Na istom turniru se takmiče još dve srpske teniserke - Teodora Kostović u utorak igra protiv prvog favorita, Petre Marčinko, dok Lola Radivojević igra protiv Aline Čaraeve na startu takmičenja.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu