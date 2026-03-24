STIGLE LOŠE VESTI NA MARAKANU! Bivši trener Partizana "izmimnirao" Crvenu zvezdu

NA Marakani nisu ovo očekivali!

Pozajmila je Crvena zvezda zimus Šavija Babiku u turski Karagumruk, nadajući se da će uspeti da igrački rehabilituju igrača. Eventualno i izvuku uloženi novac. Ono što je još zanimljivo je činjenica da je Aleksandar Stanojević trener kluba, ali...

Međutim, situacija u turskom klubu se ne odvija dobro po crveno-bele pošto je desno krilo upisalo samo osam nastupa u novoj sredini.

Na terenu je Babika proveo tek 419 minuta uz samo jednu asistenciju. Ne deluju te partije dovoljno uverljivo da Karagumruk aktivira otkupnu klauzulu iz dogovora sa Crvenom zvezdom.

A ona kaže da Turci imaju pravo da otkupe Babiku za čak 4.500.000 evra. To je za 500.000 evra više u odnosu na cenu koju je Zvezda letos platila francuskom Tuluzu za Gabonca.

Po svemu sudeći će se Babika vratiti na Marakanu i pravo je pitanje u kojoj meri Dejan Stanković računa na njega pošto znaci nisu ohrabrujući...